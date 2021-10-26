Усик – другий у рейтингу найкращих боксерів світу The Ring: Джошуа та Ф'юрі поза списком

Непереможний Олександр Усик зберіг звання одного з найкращих боксерів світу незалежного від вагової категорії (P4P). Авторитетний журнал The Ring оновив рейтинг pound for pound, в якому Усик залишився на другому місці.

Усик та Ломаченко у рейтингу P4P

34-річному Усику вдалося підійнятися на друге місце після яскравої перемоги проти Ентоні Джошуа. У вересні українець побив британця та заволодів чемпіонськими поясами WBO, WBA, IBF, IBO у важкій вазі.

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Цікаво, що Усик – єдиний представник важкої ваги у рейтингу The Ring. До десятки найкращих не потрапили ні Джошуа, ні чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі, з яким українець хоче провести бій.

Найбільше представників у рейтингу мають США – 3. Водночас Україна, Японія та Мексика мають по двох представників. Окрім Усика, в рейтинг потрапив Василь Ломаченко.

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях розмістився на 9-у місці. Незмінно очолює рейтинг P4P мексиканець Сауль Альварес.

Топ-10 боксерів P4P за версією The Ring

1. Сауль Альварес (Мексика)

2. Олександр Усик (Україна)

3. Наойя Інує (Японія)

4. Теренс Кроуфорд (США)

5. Джош Тейлор (Велика Британія)

6. Еррол Спенс (США)

7. Теофімо Лопес (США)

8. Хуан Франсиско Естрада (Мексика)

9. Василь Ломаченко (Україна)

10. Казуто Іока (Японія)