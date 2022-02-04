Усик дебютував за Полісся і ледь не забив гол першим дотиком до м'яча: фото і відео з матчу

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF у важкій вазі Олександр Усик дебютував у футболі. Український боксер вийшов на футбольне поле в матчі Полісся – Верес.

Переможний матч Усика

Усик залишився у запасі Полісся на товариський матч проти Вереса на турнірі Winter Cup, повідомляє 24 канал.

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Боксер вийшов на футбольне поле на 77-й хвилині гри, замінивши нападника Пилипа Будківського.

Ледь не першим дотиком до м'яча Усик міг відзначитися у воротах Вереса. Житомирський клуб провів атаку правим флангом й Олександр отримав пас у штрафному.

На щастя, для Вереса, боксер не поцілив по м'ячу з близької відстані до воріт.



Усик ледь не забив гол за Полісся / Скриншот

Протягом матчу Олександр зробив ще декілька успішних дотиків до м'яча та навіть розігнав атаку Полісся, яку Верес зупинив ціною фолу.

У підсумку Полісся відстояло перевагу та виграло матч з рахунком 2:1.

Наступну гру команда Усика проведе 7-го лютого проти Чорноморця. Також у рамках турніру житомирський клуб зустрінеться з Металістом.

Дивіться огляд другого тайму та відео дебюту Усика