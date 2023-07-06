З повагою до польського народу: Усик поділився очікуваннями від наступного бою у дружній країні

Нарешті, поціновувачі боксу дізналися дату наступного бою Олександра Усика. Український боксер дав перший коментар щодо майбутньої події.

Бій відбудеться 26 серпня на стадіоні у Вроцлаві, де проходили матчі Євро-2012. Також на ньому 11 років тому Віталій Кличко технічним нокаутом відстояв пояс WBC у надважкій вазі проти Томаша Адамека.

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Бій у Польщі – подяка за ставлення до українців під час війни

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) прокоментував офіційне оголошення бою проти британця Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Я дуже радий, що у нас є можливість організувати мій поєдинок саме в Польщі, де 7 років тому я здобув свій перший світовий титул. Хочу подякувати польському народові, який так щиро допомагає Україні. Тисячі моїх земляків знайшли прихисток у цій чудовій країні. Тому я сподіваюсь, що мій бій стане для українців та поляків ще однією нагодою обʼєднатися та зміцнити нашу дружбу,

– сказав Усик.

Останній поєдинок Усик провів у серпні 2022 року, коли провів бій-реванш проти британця Ентоні Джошуа. У тому поєдинку українець захистив звання чемпіона у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF.

Що відомо про суперника Усика

25-річний Даніель Дюбуа – молодий, голодний до титулів, але вже досить досвідчений боєць. Він є якісним нокаутером. 18 із 19 поєдинків на професійному рингу він виграв нокаутом, при чому 14 з них – у перших трьох раундах. Даніель – перший у черзі з трьох претендентів на бій за чемпіонські пояси Олександра Усика. Англієць, що у грудні захистив регулярний титул WBA, зазнав лише однієї поразки у 20 боях на професійному рівні. В останньому поєдинку отримав серйозну травму, де пошкодив хрестоподібні зв'язки коліна. Але це не завадило перемогти технічним нокаутом Кевіна Лерена, попри те, що сам Дюбуа тричі побував у нокдауні.