Усика шантажували його жінкою через питання про Крим: дике зізнання дружини

Катерина Усик розповіла, чому її чоловік постійно ухилявся від питання про приналежність Криму до України. Жінка стверджує, що її сім'ї загрожувала небезпека через слова Олександра

Вже наприкінці цього тижня Олександр Усик проведе свій перший бій з початку повномасштабної війни проти росії. Спортсмен служив у рядах тероборони у березні, однак потім вирішив відновити кар'єру та погодитись на бій-реванш проти Ентоні Джошуа.

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Після 24 лютого активно у ЗМІ почала з'являтись і дружина боксера Катерина. Дівчина постійно засуджує дії окупантів, закликає світ до допомоги Україні та ставить на місце ватне населення рф.

"В тому числі Катерина не боїться називати Крим українським, хоча там у неї є родичі і нерухомість. До повномасштабного вторгнення рашистів вона і сам Олександр уникали питань про приналежність півострова до України. Тепер же дівчина пояснила, чому боксер так себе поводив.

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8 років моєму чоловікові виносять мозок: «Сашко, чий Крим?» Якби у мене там не було родичів, якби я до 2017 року там не жила, я сказала б, що Крим – це Україна. Він реально Україна! Я розуміла, що я туди не повернуся, доки він не повернеться до України.

Я б сказала, що він Україна, всіх родичів забрала, але мої батьки там живуть і вони не хочуть нікуди переїжджати, навіть зараз. Я мамі говорю, поки це все не закінчиться, я вас туди не пущу".

Усі ці 8 років це питання, чий Крим. Він би може і сказав, але Сашка, коли він був у Києві, набрали якісь люди, вони кажуть: "Саша, якщо ти скажеш, що Крим український, ми знаємо, де живе твоя дружина. Ми зайдемо і обов’язково щось у неї знайдемо". Ми зараз бачимо, як росія взагалі все веде. Я розумію, що вони в мене щось знайшли б,

— розповідає Катерина Усик.

У 2014 році росія окупувала Кримський півострів і під виглядом псевдореферендуму анексувала територію, приєднавши її до себе. "Приєднання" Криму до рф визнали всього 11 країн ООН із 169-ти.

Нагадаємо, що поєдинок з Джошуа пройде вже 20 серпня, українці зможуть подивитись його безкоштовно. Пропонуємо дізнатись, де дивитися бій Усик – Джошуа.

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