Усі заощадження, що заробив, програв у казино, – ексгравець збірної України працює вантажником

Роман Максимюк провів п'ять матчів за збірну України з футболу. Найбільші досягнення він здобув у київському Динамо та Дніпрі, а також російському Зеніті. Та зараз 47-річний чоловік працює вантажником у Луцьку.

Програв усі заощадження

У 1998 році Максимюк перейшов у російський Зеніт. З командою він виграв кубок Росії, за що отримав премію у розмірі 50 тисяч доларів.

"У 1999 році 50 тисяч доларів – це як зараз 500 тисяч, мабуть. Якщо брати за співвідношенням, ціною нерухомості. Я за 50 тисяч купив у Івано-Франківську три трикімнатні квартири. Мені пропонували купити нерухомість у Санкт-Петербурзі за 55 тисяч біля бази Зеніту. За два роки вона коштувала 750 тисяч", – розповів Максимюк.

У 2000 році він перейшов у київське Динамо. А згодом у Дніпро. Однак із заощаджень, які в нього були, нічого не залишилося.

Моя ігроманія – це гра у казино. Це не гральні автомати, а казино. Я був ігроманом, цього не приховую, всі про це знають. Всі заощадження, які я заробив, я програв у казино. Ось це і є найдурніша витрата,

– зізнався Максимюк.

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За його словами, він продав квартири в Івано-Франківську, щоб купити житло в Києві. Та після розлучення з дружиною, залишив квартиру їй.

Зараз же він працює вантажником в Луцьку в одному із супермаркетів.