Віталій Кличко святкує 50-річчя: усі нокаути легендарного боксера – відео

Віталій Кличко – одна з найбільш легендарних постатей у світовому боксі. "Доктор Залізний Кулак" провів величезну кількість поєдинків і більшість них виграв нокаутом. З нагоди 50 дня народження Кличка Спорт 24 вирішив пригадати нокаути українського боксера.

Кличко – рекордсмен за нокаутами

Віталій Кличко дебютував на професійному ринзі 16 листопада 1996 року, нокаутувавши Тоні Бредхема. Після цього українець здобув ще 26 дострокових перемог.

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Віталій оступився тільки у 28 поєдинку на профі-ринзі, коли через прикру травму плеча не зміг завершити бій проти Кріса Бьорда.

Кличко всього провів 47 поєдинків, з яких виграв 45. Ще однієї поразки Віталію завдав легендарний британець Леннокс Льюїс у, мабуть, найкращому поєдинку нашого століття. В активі Кличка аж 43 перемоги нокаутом.

Віталій Кличко один з небагатьох боксерів, який ніколи не бував у нокдаунах і тим паче нокаутах. Жоден боксер не зміг повалити українського велетня.

Кличко провів 26 послідовних перемог нокаутом, які всі завершив у першій половині бою. Цей показник досі вважається рекордом!

У 2008 році Віталій разом з братом Володимиром об'єднали всі титули. Вони стали першими братами в історії боксу, які одночасно утримували всі пояси.

Кличко-старший пішов з боксу у вересні 2012 року. Українець нокаутував Мануеля Чарра.

Відео усіх нокаутів Віталія Кличка