Кличко – рекордсмен по нокаутами

Виталий Кличко дебютировал на профессиональном ринге 16 ноября 1996 года, нокаутировав Тони Брэдхема. После этого украинец одержал еще 26 досрочных побед.

Стоит внимания Владимир Кличко назвал один из важнейших боев в карьере: видео

Виталий оступился только в 28 поединке на профи-ринге, когда из-за досадной травмы плеча не смог завершить бой против Криса Берда.

Кличко всего провел 47 поединков, из которых выиграл 45. Еще одно поражение Виталию нанес легендарный британец Леннокс Льюис в, пожалуй, лучшем поединке нашего века. В активе Кличко аж 43 победы нокаутом.

Виталий Кличко один из немногих боксеров, который никогда не бывал в нокдаунах и тем более нокаутах. Ни один боксер не смог повалить украинского великана.

Кличко провел 26 последовательных побед нокаутом, которые все завершил в первой половине боя. Этот показатель до сих пор считается рекордом!

В 2008 году Виталий вместе с братом Владимиром объединили все титулы. Они стали первыми братьями в истории бокса, которые одновременно удерживали все пояса.

Кличко-старший ушел из бокса в сентябре 2012 года. Украинец нокаутировал Мануэля Чарра.

Видео всех нокаутов Виталия Кличко