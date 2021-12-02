Усі найсильніші: збірна України з біатлону визначилися зі складом на спринт в Естерсунді

Стартує другий етап Кубка світу з біатлону у Естерсунді (Швеція). У четвер, 2 грудня, відбудуться дві спринтерські гонки.

Бойові склади на спринт

Головні тренери збірної України Урош Велепец та Юрай Санітра визначились із біатлоністами, які позмагаються за нагороди у спринті. По п'ять учасників від України вийдуть на старт. Наставники виставили бойові склади.

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Першими на трасу вийдуть дівчата. Першою у синьо-жовтій команді стартуватиме Олена Білосюк (ц минулому – Підгрушна). А от останньою на старт вийде Дарія Блашко. Їй дістався пізній стартовий номер – 113. Також слід відзначити, що в останніх групах заявлена Валя Семеренко.

Склад на жіночий спринт

8. Олена Білосюк

18. Юлія Джима

49. Віта Семеренко

93. Валя Семеренко

113. Дарія Блашко

Початок жіночого спринту в Естерсунді о 14:45 за Києвом. Чоловіча гонка стартує о 17:30.

Щодо чоловіків, то першим на трасу поїде змагатись капітан та лідер команди Дмитро Підручний – 8-й стартовий номер. А от одними з останніх вийдуть на старт Богдан Цимбал та Тарас Лесюк – 91-м та 112-м відповідно.

Склад на чоловічий спринт

8. Дмитро Підручний

44. Артем Прима

59. Антон Дудченко

91. Богдан Цимбал

112. Тарас Лесюк

Зауважимо, що це вже другий поспіль етап Кубка світу, який відбувається у шведському Естерсунді. На біатлоністів чекатимуть ще дві класичні естафети та дві гонки переслідування. Після чого спортсмени переберуть на третій етап Кубка світу в австрійський Хохфільцен.