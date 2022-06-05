Усі дуже сконцентровані, – Пятов про готовність України до фінальної битви проти Уельсу

Напередодні вирішальної битви за ЧС-2022 збірна України провела останнє тренування у Кардіффі. Ветеран команди Андрій Пятов розповів про підготовку "синьо-жовтих" до гри проти Уельсу.

Пятов: Розуміємо, що можемо перегоріти перед поєдинком

Досвідчений голкіпер запевнив, що хлопці на усі сто сконцентровані на майбутній грі. Звичайно, що хвилювання тут теж присутнє, але абсолютно усі вже чекають виходу на футбольне поле в офіційному матчі.

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Андрій Пятов відзначив якість футбольного поля у Кардіффі, тренуватись на якому лише у радість.

Ми – досвідчені гравці й розуміємо, що можемо перегоріти перед поєдинком. Але всі – професіонали, які виступають у хороших клубах і розуміють, як уникнути цього. Нема питань – усі хлопці знають, коли працювати, а коли трохи розслабитися, посміятися, пожартувати. Хоча в наші часи це й виходить нечасто. Але ось, наприклад, після теоретичних занять можемо і в настільний теніс пограти,

– розповів воротар Шахтаря.

Нагадаємо, що у попередньому матчі проти Шотландії рамку українських воріт захищав динамівець Георгій Бущан, який провів свій далеко не найкращий поєдинок. Динамівець допустився грубої помилки після удару Каллума Макгрегора, який забив єдиний гол команди у матчі – 1:3.

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