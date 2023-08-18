За участі Світоліної, Алькараса й інших: US Open проведе благодійний матч на підтримку України

US Open прикладе свою руку до благодійності. Минулого року на змаганнях зайнялись ідентичною справою.

Відкритий чемпіонат США з тенісу проведе матч на підтримку України. Участь в поєдинку візьме Еліна Світоліна та низка інших іменитих тенісистів.

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Благе діло

Організатори US Open вирішили зайнятись гордою справою, оскільки оголосили про проведення благодійного матчу на підтримку України, з якого усі виручені кошти будуть передані до фонду допомоги нашої держави GlobalGiving. Поєдинок датований на 23 серпня.

Участь у зустрічі візьмуть зіркові виконавці, серед яких: чинний чемпіон турніру і перша ракетка світу Карлос Алькарас, Еліна Світоліна, Френсіс Тіафу, Кріс Юбенкс, Джессіка Пегула, Маттео Берреттіні та Джон Макінрой. До того ж зазначається, що список учасників може ще й змінюватись. Сам Відкритий чемпіонат США пройде з 28-го серпня до 10-го вересня.

US Open або ж Відкритий чемпіонат США з тенісу – четвертий і завершальний турнір серії Великого шолома. Його зазвичай проводять щорічно в серпні й вересні протягом двох тижнів. Головний турнір складається з п'яти турнірів: чоловічого і жіночого індивідуального турніру, чоловічого і жіночого парного, і мікстів.

Варто відзначити, що минулого року організатори US Open також реалізовували благодійний захід на підтримку України. Тоді вдалося зібрати 1,2 мільйона доларів. Участь у заході взяли: Рафаель Надаль, Іга Швьонтек, Коко Гауф, Джон Макінрой, Карлос Алькарас, Стефанос Ціціпа, а також були українські тенісисти Даяна Ястремська, Катаріна Завацька, Дар'я Снігур, а також колишні гравці Сергій Стаховський та Ольга Савчук.