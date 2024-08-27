Цуренко та Стародубцева залишили US Open-2024: відеоогляд матчів

У понеділок, 26 серпня, відбувся перший ігровий день на Відкритому чемпіонаті США з тенісу. В основній сітці турніру в одиночному розряді Україну представляють сім спортсменок.

Серед інших свої перші матчі зіграли Леся Цуренко та Юлія Стародубцева, для якої цей американський "мейджор" став першим у кар'єрі. На жаль, обидві наші спортсменки в доволі конкурентних поєдинках зазнали поразок, пише 24 Канал.

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Пейтон Стернс – Леся Цуренко 2:0 (6:1, 7:5)

Старт матчу видався дуже складним для п'ятої ракетки України. Вона змогла взяти лише один гейм у першому сеті, хоча майже в кожному була боротьба й Леся мала шанс на перемогу.

Другу ж партію Цуренко розпочала набагато впевненіше. Вона виграла перші два гейми, проте, на жаль, не змогла розвинути свій успіх.

Американка видала серію з трьох поспіль виграних геймів, на що вже своїм брейком відповіла українка. За рахунку 5:4 на користь Лесі двічі було 40:40, проте до сетболів справа так і не дійшла, а кінцівка залишилася за Стернс.

Дивіться відеоогляд матчу Стернс – Цуренко

Вікторія Азаренка – Юлія Стародубцева 2:1 (3:6, 6:1, 6:1)

Неймовірний дебют на US Open ледь не вдався 24-річній уродженці Каховки. Вона зустрічалася "нейтральною" колишньою першою ракеткою світу та шокувала всіх глядачів на початку поєдинку. Українка взяла стартові чотири гейми матчу та змогла утримати перевагу й сенсаційно виграти перший сет.

На жаль, надалі реального шансу зачепитися за перемогу Стародубцева не мала. Вона у другій і третій партії брала перший гейм на своїй подачі, але всі інші залишалися за суперницею, тож, попри яскравий старт, Юлія також залишила турнір.

Азаренка – Стародубцева: дивіться відеоогляд матчу

Зазначимо, що у друге коло одиночного розряду US Open з українок пробилися Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна та Марта Костюк. Єдиною, хто ще не зіграв стартовий поєдинок залишається Катерина Байндль. Вона 27 серпня протистоятиме італійці Елізабетті Коччаретто.