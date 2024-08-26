Чорна серія триває: Ястремська вилетіла з US Open, зазнавши четвертої поспіль поразки

У понеділок, 26 серпня, розпочалися змагання на Відкритому чемпіонаті США з тенісу. В одному з матчів Даяна Ястремська зустрічалася з німкенею Юле Німаєр.

Юле Німаєр – Даяна Ястремська 2:1 (6:4, 6:7, 6:4)

Це була перша очна зустріч між суперницями. В дуже рівному поєдинку, на жаль, третя ракетка України зазнала поразки, повідомляє 24 Канал.

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У першому сеті обидві суперниці, хоч і не без проблем, але захищали свою подачу. Єдиним виключенням став сьомий гейм, в якому представниця Німеччини впевнено зробила брейк, віддавши Даяні лише один розіграш.

У другій партії обидві тенісистки знову зі старту стабільно почали вигравати гейми на своїх подачах і це тривало до рахунку 4:3. Після цього Ястремська під нуль зробила брейк і виходила подавати на сет.

Українка не реалізувала два сетболи, а згодом поставила себе у зовсім скрутне становище. Вона програвала 5:6 з брейком, але змогла продемонструвати характер і перевела партію на тай-брейк, де перемогла з рахунком 7:3.

Все вирішувалося у третьому сеті. Він розпочався не найкращим чином для Даяни та вже в середині партії третя ракетка України поступалася 1:4. Одеситці вдалося наздогнати німкеню, але фінішний відрізок залишився за Німаєр.

Протягом матчу Даяна Ястремська зробила 6 ейсів при 9 подвійних помилках, реалізувала лише 3 з 16 брейк-поінтів та виграла 11 із 16 геймів на своїй подачі.

До слова. Ця поразка стала четвертою поспіль для третьої ракетки України. Востаннє Ястремська перемагала в першому колі Олімпіади-2024.

Зазначимо, що всього Україну на US Open в одиночному розряді представляють сім тенісисток. Еліна Світоліна вже пробилася в наступний раунд, здолавши в непростому поєдинку Марію Лурдес Карле, а ще п'ять українок зіграють свої матчі пізніше.