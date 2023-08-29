Невдалий старт: одразу три українки програли в першому колі US Open

В основну сітку тенісного турніру US Open пройшло п'ять українок. Але три з них закінчили виступи вже після матчів першого кола.

Першою серед українок на US Open свій матч провела Катерина Байндль. Їй протистояла Анна Кароліна Шмідлова зі Словаччини. Обидві тенісистки провели доволі виснажливий поєдинок, який тривав 2 години та 37 хвилин. І за підсумками трьох сетів перемогу святкувала Шмідлова.

Катерина Байндль – Анна Кароліна Шмідлова 1:2 (4:6, 6:3, 3:6)

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Ще одна українка Ангеліна Калініна у матчі проти іспанки Сари Соррібес-Тормо хоч і здійснила шість брейків, але теж поступилася. Адже дала суперниці взяти одразу вісім своїх подач.

Ангеліна Калініна – Сара Соррібес-Тормо 0:2 (4:6, 5:7)

Чи не найважча суперниця під час жеребкування випала Марті Костюк – їй протистояла четверта ракетка світу Єлєна Рибакіна. Вона хоч і офіційно представляє Казахстан, але є уродженкою Москви. І матч закінчився саме перемогою Рибакіної.

Марта Костюк – Єлєна Рибакіна 0:2 (2:6, 1:6)

В другий день US Open свої матчі проведуть ще дві українки. Леся Цуренко спочатку мала зустрітися з канадкою Б'янкою Андреєску. Але її суперниця знялася з турніру. Тож замість неї Цуренко проведе матч з француженкою Ельзою Жакмо.

Еліна Світоліна зіграє проти німкені Анни-Лени Фрідзам. До цього тенісистки між собою на корті не перетиналися.