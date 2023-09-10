Поставила на місце скандальну прихильницю Лукашенка: 19-річна американка виграла US Open

В Нью-Йорку завершився фінал Відкритого чемпіонату США з тенісу. Свій перший титул Grand Slam здобула американська тенісистка Коко Гофф.

Коко Гофф (США) – Аріна Сабалєнка 2:1 (2:6, 6:3, 6:2)

У фіналі американського мейджора зустрічалися друга ракетка світу Аріна Сабалєнка та 19-річна американка Коко Гофф. Це була шоста зустріч на корті суперниць з топ-рейтингу WTA, повідомляє 24 Канал.

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Вольова перемога Гофф

Фінальний матч тривав 2 години та 5 хвилин. В першому сеті сильнішою була білоруска Сабалєнка – 6:2. Проте в наступних двох сетах американка не залишила шансів прихильниці Лукашенка – 6:2 та 6:2 на користь Гофф. Ця перемога стала дванадцятою поспіль для представниці США.

Емоції Коко Гофф після перемоги в US Open-2023 / twitter.com/usopen

Для 19-річної Коко цей титул став першим на турнірах серії Grand Slam. Загалом на її рахунку тепер шість трофеїв. Минулого року нова "королева США" у фіналі Ролан Гаррос поступилася Ізі Швьонтек.

Зазначимо, що Гофф стала першою американкою з 2017 року, якій підкорився Відкритий чемпіонат США. Тоді перемогу святкувала Слоан Стівенс.

На турнірі US Open-2023 Коко Гофф заробила 3 мільйони призових та 2000 рейтингових очок. Після оновлення рейтингу WTA американка підніметься з шостого на третє місце.

Відеоогляд матчу Гофф – Сабалєнка