Під час US Open-2022 було зібрано космічну суму на допомогу України

Визначились усі переможці Відкритого чемпіонату США-2022. Організатори тенісного турніру розкрили, скільки грошей вдалось зібрати для України під час змагань.

Солідарні з Україною

Із 29-го серпня по 11-те вересня найкращі тенісисти світу змагались за звання чемпіона чи чемпіонки US Open-2022. Разом із тим престижний турнір мав благодійну мету – зібрати кошти для України.

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Ще напередодні старту змагань 24 серпня у Нью-Йорку відбувся благодійний захід, у якому взяли участь топові тенісисти планети – Рафаель Надаль, Іга Швьонтек, Карлос Алькарас, Стефанос Циципас та інші. Також учасниками були українські тенісисти.

Протягом цієї події вдалось зібрати 1,2 мільйона доларів. Організатори Відкритого чемпіонату США оприлюднили підсумкові цифри збору. Протягом цих трьох змагальних тижнів вдалось зібрати кругленьку суму у розмірі 2 мільйонів доларів.

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Пресслужба US Open закликала надалі допомагати фінансово Україні, яка щодня страждає від ворожих снарядів окупанти.

Організатори наголосили, що свої пожертви можна робити далі на сайті tennisplaysforpeace.com.

Голова управління та президент USTA Майк Макналті заявив, що уболівальники, організатори US Open та партнери турніру солідарні з Україною у такий складний момент історії нашої країни.

Переможці US Open-2022