Івано-франківський Ураган вдруге в історії став чемпіоном України з футзалу. Ураган переміг херсонський Продексім у фінальній серії плей-офф чемпіонату України з футзалу – 3:1.

Ураган виступить у Лізі чемпіонів

У серії до трьох перемог Ураган виграв перші два матчі на виїзді. У першій грі іванофранківці виграли 3:0, а в другій – 3:2.

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Після цього серія продовжилася на арені Урагану. Третій матч у серії виграв Продексім. Команда здобула перемогу у додатковий час – 2:4.

18 травня Ураган виграв третій матч з рахунком 5:2 та здобув перемогу в серії.

Івано-франківська команда завоювала другий титул в історії. Раніше Ураган ставав чемпіоном у сезоні 2010/11. Попередні 4 роки чемпіонат вигравав саме Продексім.

Ураган виступить у Лізі чемпіонів 2021/22. Найкращим бомбардиром Екстра-ліги став універсал іванофранківців Данило Абакшин.