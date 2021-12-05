Ураган – Галадаш 0:4

Голи: Енріке, 3, Дрот, 20, Хаймаши, 25, Леандро, 35

В першому таймі Ураган пропустив два м'ячі від своїх суперників. На 3-й хвилині матчу угорці розпочали рахунок, а на 20-тій збільшили свою перевагу.

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Натомість у команди з Івано-Франківська було два пенальті, проте Михайло Грицина не зміг реалізувати жоден.

У другому таймі угорський клуб забив у ворота Урагану ще два м'ячі. На жаль, українській команді так і не вдалося скоротити відрив. Ураган програв Галадашу з рахунком 0:4 і завершив виступ у єврокубку.

У минулій зустрічі групи D, українці поступилися португальській Бенфіці.

Тепер кривдники "ураганівців" зіграють з іспанським Леванте. Переможець цього протистояння вийде у "Фінал чотирьох".

До слова. Івано-франківська команда потрапила до еліт-раунду Ліги чемпіонів вже вдруге. У сезоні 2011/2012 Урагану теж не вдалося вийти з групи. Після цього "дракони" не виступали у єврокубках до 2021 року.