Українська команда дізналася імена суперників в елітному раунді Ліги чемпіонів
Джерело:НФК "Ураган"
Футзальний клуб "Ураган" з Івано-Франківська дізнався імена суперників в елітному раунді Ліги чемпіонів. Команді доведеться поборотися проти трьох чемпіонів своїх країн.
В елітному раунді зіграють 16 команд, які під час жеребкування розділили на чотири групи. У фінальну стадію вийдуть лише переможці груп.
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"Ураган" під час жеребкування потрапив до групи A. Там суперниками українського клубу стали чемпіон Португалії "Спортінг", чемпіон Сербії "Лозніца-Град 2018" та чемпіон Італії "Еболі".
Матчі звітної стадії повинні пройти в період з 22 по 27 листопада на арені "Паласеле Еболі" в італійському місті Еболі.
Результати жеребкування елітного раунду Ліги чемпіонів УЄФА:
- Група A: "Спортінг" (Португалія), "Ураган" (Україна), "Лозніца-Град 2018" (Сербія), "Еболі" (Італія, господар)
- Група B: "Пальма Футзал" (Іспанія, господар), "Ново Врієме" (Хорватія), "Добовець" (Словенія), "Пяст" (Польща)
- Група C: "Бенфіка" (Португалія), "Луксол Сент-Ендрюс" (Мальта), "Хрудім" (Чехія), "Кайрат" (Казахстан, господар),
- Група D: "Барса" (Іспанія, чинний чемпіон), "Спортінг-Андерлехт" (Бельгія), "Юнайтед Галац" (Румунія), "Футзал Пула" (Хорватія, господар)