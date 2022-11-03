Українська команда дізналася імена суперників в елітному раунді Ліги чемпіонів

Футзальний клуб "Ураган" з Івано-Франківська дізнався імена суперників в елітному раунді Ліги чемпіонів. Команді доведеться поборотися проти трьох чемпіонів своїх країн.

В елітному раунді зіграють 16 команд, які під час жеребкування розділили на чотири групи. У фінальну стадію вийдуть лише переможці груп.

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"Ураган" під час жеребкування потрапив до групи A. Там суперниками українського клубу стали чемпіон Португалії "Спортінг", чемпіон Сербії "Лозніца-Град 2018" та чемпіон Італії "Еболі".

Матчі звітної стадії повинні пройти в період з 22 по 27 листопада на арені "Паласеле Еболі" в італійському місті Еболі.

Результати жеребкування елітного раунду Ліги чемпіонів УЄФА: