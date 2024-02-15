УПЛ запускає канал UPLTV: що треба знати про телепул та де дивитися матчі чемпіонат України

Українська Прем'єр-Ліга вже в кінці лютого відкриє свій власний канал, який можна буде знайти у всіх популярних провайдерів України. Ми відвідали брифінг УПЛ та розповідаємо про усе найцікавіше з приводу створення UPL.TV.

23 лютого в Українській Прем'єр-Лізі відновлюється друга частина сезону 2023-2024. Разом із нею УПЛ оголосила про створення нового спортивного власного каналу UPL.TV.

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Напередодні історичної для ліги події керівництво провело брифінг з приводу запуску каналу. 24 канал розповідає основні деталі, які вдалось дізнатися на зустрічі.

УПЛ створює власний канал

Українську Прем'єр-лігу представляв директор організації Євген Дикий, а також керівник власне UPL.TV Максим Радченко. Останній як раз і розповів детально про плани з функціонування каналу.

Наразі УПЛ досягла домовленості з 13-ма клубами елітного дивізіону чемпіонату України щодо консолідації телевізійних прав. Поки до телепулу не доєднались Динамо, Дніпро-1 та Зоря, які, як і раніше, планують транслюватися на каналах групи "1+1 media".

Втім Євген Дикий запевнив, що ліга просунулась у перемовинах з цими трьома клубами та має надію, що вони найближчим часом доєднаються до пулу. Власне, компанія "1+1 media" і виграла тендер на дистрибуцію UPL.TV.

Лінійний канал почне свій ефір з першого ж матчу другої частини сезону 2023-2024, а саме 23 лютого. Показ матчів відбуватиметься на провідних кабельних платформах України, а також більшості ОТТ-платформ.



Плани щодо дистрибуції UPL.TV / Українська Прем'єр-Ліга

Де дивитися UPL.TV

Головна перевага для глядачів – відсутність додаткових платежів для перегляду матчів. Канал UPL.TV буде включений до базових пакетів провайдерів.

Тобто якщо ви маєте підписку на Megogo, Sweet.tv чи інші ОТТ-платформи, канал з'явиться у вашому пакеті автоматично. Те саме стосується і кабельних провайдерів на кшталт Volia, Lanet, Triolan тощо.

Крім того, УПЛ вже домовилась із кількома іноземними провайдерами про прямі трансляції матчів чемпіонату України. Максим Радченко повідомив про домовленість із такими сервісами:

La Liga TV (трансляція в Іспанії)

Panda Interactive (трансляція у США, Канаді та Великій Британії)

Setanta Sports (показ на території Молдови та Грузії)

Lanet TV (трансляція матчів у Чехії)

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Важливо, що матчі УПЛ не будуть транслюватися в Росії та Білорусі. УПЛ виставила умову щодо геоблокування у країнах-агресорках як основну при реалізації прав закордоном.

Контент UPL.TV

Канал буде наповнюватися не лише прямими трансляціями домашніх матчів 13-ти клубів УПЛ. Кожна з ігор буде супроводжуватися трьома студіями: передматчевою, у перерві гри та підсумковою.

В ній експерти обговорять усі найцікавіші моменти та епізоди, які стосуватимуться звітної зустрічі. Також в ефір потраплять і післяматчеві флешінтерв'ю від тренерів та гравців кожної з команд. Це є обов'язковою умовою з боку ліги.



Орієнтовна ефірна сітка UPL.TV / Українська Прем'єр-Ліга

Крім того, УПЛ вже має лонглист коментаторів, які працюватимуть на матчах чемпіонату України. Клуби зможуть обговорювати їх кандидатури та оцінювати їх, але кінцеве рішення про призначення коментатора прийматиме саме ліга. Очікується, що на матчах УПЛ глядачі почують голоси Романа Бебеха, Максима Гіленка, Влада Шалоти, Андрія Столярчука, Михайла Співаковського та інших.

У неігрові дні на UPL.TV можна буде побачити повтори матчів останнього туру, ретро-матчі минулих сезонів чемпіонату України та інші цікаві передачі про команди елітного дивізіону. Крім того, УПЛ наповнюватиме цим контентом і свій ютуб-канал.

Що буде на ютубі

Мова про той самий канал "УПЛ ТБ", який у першій половині сезону транслював домашні матчі Руха та Миная. Керівник UPL.TV Максим Радченко розповів, що ліга домовилась із Рухом, який був правовласником на цей ютуб-канал, про передачу прав на нього в УПЛ.

Єдиною і головною відмінністю від лінійного каналу буде відсутність прямих трансляцій матчів на ютубі. Але хайлайти матчів будуть оперативно з'являтися саме на цій платформі.

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На питання про можливість трансляцій ігор на ютубі Максим Радченко відповів, що поки що УПЛ не планує це робити. Ліга має на меті розвинути саме власний канал, а ютуб тримає в якості запасної платформи.

Часові слоти та повітряні тривоги

Також ліга змінила часові слоти для трансляції матчів, розширивши їх заради організації студій. Матчі в суботу та неділю будуть починатися о 13:00, 15:30 та 18:00 за київським часом. Ігри у будні дні можуть у вище зазначені слоти, а також о 19:00.

Крім того, є важливий аспект, пов'язаний із повітряними тривогами. Якщо зустріч зупинена через загрозу з неба і її продовження накладатиметься на наступний матч УПЛ, лінійний канал віддасть перевагу більш пізньому матчу.

Натомість на ОТТ-платформах буде продовжений прямий ефір перерваної зустрічі після відбою тривоги. Лінійний канал покаже продовження цього матчу лише після завершення всієї програмної сітки цього дня.

Перспектива UPL.TV

Цей сезон UPL.TV розглядає як тестовий, щоб зробити роботу над помилками та оформити концепцію каналу. А вже у сезоні 2024-2025 канал ставить за мету вийти на самоокупність та залучити вже всі 16 команд елітного дивізіону.

Важливим моментом для клубів стане відсутність витрат на продакшн матчів. Саме вони цим займались останні 1,5 року. Тепер УЛЛ взяла на себе витрати за виробництво контенту.



Плани з розвитку UPL.TV / Українська Прем'єр-Ліга

Хто спонсор каналу

Директор ліги Євген Дикий розповів про джерело коштів для реалізації проєкту. Перед сезоном 2022-2023 УПЛ провела перемовини із європейськими лігами, які зголосились простягнути руку допомоги Україні під час війни проти Росії.

Тоді вони виділили УПЛ 2,3 мільйона євро для підтримки клубів, а минулого літа додали ще 1,5 мільйона. Саме ці кошти УПЛ і використає для розкрутки UPL.TV та виводу його на самоокупність.

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Тож вже з 23 лютого зустрічайте новий канал виключно про український футбол у пакетах ваших провайдерів. Нагадаємо, розклад матчів першого туру 2024 року наступний: