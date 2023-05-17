В УПЛ зруйнували чутки про розширення української першості до 20 клубів

Журналіст Володимир Звєров зробив інформаційний вкид про можливе розширення УПЛ до 20 клубів. В Українській Прем'єр-лізі миттєво відреагувала на подібні чутки.

Начебто у наступному сезоні-2023/2024 за чемпіонство в українській першості можуть боротись одразу 20 клубів замість нинішніх 16-ти. Ініціатором такого нововведення є футбольний клуб Львів, який фактично втратив шанси на збереження прописки в УПЛ.

До теми Аби нікого не образити та ніхто не вилетів: УПЛ можуть розширити до 20-и команд наступного року

Чи відбудеться повернення Десни та Маріуполя

Тому не дивно, чому саме львівський клуб зробив таку пропозицію. Це б дозволило зайти в УПЛ одразу чотирьом клубам Першої ліги. І це без стикових матчів, які очікують на 3-тю та 4-ту команди ПФЛ та 13-ту та 14-ту команди еліти.

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий прокоментував таку інформацію. В українській еліті одразу розвіяли чутки, адже в УПЛ навіть ніхто не вів мови про 20 клубів. За його словами, максимальна кількість клубів в українській еліті може складати 18 колективів.

І це лише за умови, якщо повернуться у змагання чернігівська Десна та Маріуполь, які знялись із УПЛ після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Однак клуби зберегли свої місця в українській еліті.

Регламент УПЛ не передбачає опції розширення до 20 команд. Передбачено лише розширення до 18 команд за умови повернення до змагань Десни та Маріуполя. Інших варіантів не передбачено. Тому ця інформація виглядає дивно. Розширення до 20 команд навіть не обговорювалось – як мінімум в рамках УПЛ,

– пояснив Дикий.

Також функціонер розповів, чи побачать уболівальники у наступному сезону УПЛ Десну та Маріуполь.

Ситуація з Десною та Маріуполем? За тією інформацією, яка є в мене на цей момент, ці клуби не подавали документи на проходження атестації на наступний сезон. А без цієї процедури їх не приймуть,

– відповів виконавчий директор УПЛ.

Нагадаємо, що у сезоні-2022/2023 в УПЛ за трофей змагаються 16 клубів. За "золото" борються Шахтар, Дніпроо-1 та Зоря.

Після 26-ти турів у зоні стикових матчів перебувають Минай та Рух, а в зоні вильоту – Металіст та Львів. До кінця сезону клубам еліти залишається зіграти чотири тури.

Щодо Першої ліги, то гарантовано підвищення у класі вже оформили Полісся та Оболонь. За стикові матчі борються одразу три клуби – ЛНЗ, запорізький Металург та Карпати. У команд попереду ще два тури.