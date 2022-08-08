Як і де можна буде подивитися УПЛ: деталі пропозиції від Setanta Sports

Компанія Setanta Sports є головним претендентом на показ матчів УПЛ на наступні три сезони. Транслятор пропонує клубам 16,2 мільйона доларів на всіх і планує вести ефіри на трьох ресурсах

Вже скоро має початись новий сезон чемпіонату України з футболу. Попри війну всі поєдинку УПЛ пройдуть на території нашої країни в окремих містах.

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Досі поки невідомо, хто стане офіційним транслятором матчів чемпіонату. Фаворитом є компанія Setanta Sports, що і підтвердила УПЛ на своєму сайті. Організація опублікувала фінансову пропозицію від телеканалу.

За їх інформацією, Setanta Sports готова заплатити 16,2 мільйона доларів за три наступні сезони (2022/2023, 2023/2024, 2024/2025). Тобто, по 5,4 млн на сезон. Матчі будуть транслюватись на трьох платформах:

ОТТ-платформа Setanta Sports

телеканали Setanta Sports

ютуб-канал Setanta Sports

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ОТТ-платформа

Користувачі інтернет-сервісу отримають можливість дивитись всі 8 ігор туру в прямій трансляції, а також хайлайти матчів. Місячна підписка на платформу становитиме 109 грн на місяць, у неї також входять трансляції АПЛ, Бундесліги, НХЛ та Формули-1.

ТБ-канали

На телебаченні глядачі зможуть в прямому ефірі побачити не менше чотирьох ігор УПЛ на тур. Також всі поєдинки будуть показані в записі. При цьому компанія готова додати УПЛ у свої трансляції у 15-ти країнах, де вона веде мовлення.

Ютуб-канал

Setanta Sports не працює в росії, а трансляції УПЛ не будуть вестись у білорусі.

Компанія планує показ 1-2 матчів туру УПЛ безкоштовно на ютуб-каналі. Також на цьому ресурсі будуть доступні розширені хайлайти всіх восьми матчів туру.