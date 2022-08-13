УПЛ опублікував календарів матчів на сезон: проблема з матчем Динамо та дата "класичного"

На сайті УПЛ опублікували календар чемпіонату України з футболу сезону 2022/2023. Він стартує вже 23 серпня.

Організатори УПЛ не вказали конкретні дати та час матчів першого туру УПЛ. Там вказано лише хто з ким зіграє в першому турі, а базовою датою стоїть саме 23 серпня. Це вівторок. Наступний тур – вже 28 серпня (базова дата).

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При цьому в переліку матчів першим стоїть гра Шахтар – Металіст 1925. До цього була інформація, що саме цей матч стане відкриттям нового сезону УПЛ і він відбудеться на НСК "Олімпійський" в Києві.

Шахтар – Металіст 1925

Рух – Металіст

Дніпро-1 – Олександрія

Інгулець – Динамо

Минай – Львів

Колос – Кривбас

Чорноморець – Верес

Зоря – Ворскла

УПЛ матиме 30 турів. Останній тур у 2022 році запланований на 26 листопада (базова дата). Відновлення чемпіонату після зимової перерви – 4 березня 2023 року.

Два матчі не зіграють

Водночас варто відзначити, що два матчі в першому турі точно не відбудуться у вказану дату. Все через те, що українські клуби грають у кваліфікації єврокубків:

Динамо саме 23 серпня зіграє матч-відповідь проти португальської Бенфіки у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Відтак не зможе зіграти проти Інгульця швидше, аніж 26 серпня.

Дніпро-1 у четвер, 25 серпня, зіграє матч-відповідь проти кіпрського АЕК в плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Відтак провести матч 23 серпня проти Олександрії не зможе, адже не матиме достатньо часу на відпочинок та підготовку до гри на Кіпрі.

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Коли відбудеться "українське класичне"

Центральним протистоянням всього першого кола буде матч Шахтар – Динамо. Організатори поставили його на сьомий тур. Базова дата – 15 жовтня, а господарем матчу будуть "гірники". У другому колі вони зустрінуться вже 22 квітня (базова дата) на полі Динамо.