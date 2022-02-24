УПЛ офіційно призупинила чемпіонат України

24 лютого 2022 , 10:26
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Джерело:

УПЛ

Чемпіонат України призупинено у зв'язку із запровадженням військового стану в країні. Повідомлення про це з'явилось на офіційному сайті УПЛ.

Вранці Російська Федерація розпочала наступ на Україну. У містах сталися вибухи.

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"Після введення в Україні воєнного стану розіграш чемпіонату призупинено", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті УПЛ.

До слова, вже завтра, 25 лютого, мав відбутися перший матч УПЛ після зимової паузи. Минай мав приймати Зорю.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.

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Автор: Юрій Семенюк