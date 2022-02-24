УПЛ офіційно призупинила чемпіонат України

Чемпіонат України призупинено у зв'язку із запровадженням військового стану в країні. Повідомлення про це з'явилось на офіційному сайті УПЛ.

Вранці Російська Федерація розпочала наступ на Україну. У містах сталися вибухи.

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"Після введення в Україні воєнного стану розіграш чемпіонату призупинено", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті УПЛ.

До слова, вже завтра, 25 лютого, мав відбутися перший матч УПЛ після зимової паузи. Минай мав приймати Зорю.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.