Успіх Динамо було оцінено: УПЛ оголосила імена найкращого гравця та тренера місяця в листопаді
Джерело:УПЛ
В Українській Прем'єр-лізі протягом листопада було зіграно матчі трьох турів. За їх результатами було обрано футболіста та тренера, які найбільше вразили за даний відрізок сезону-2023/2024.
Голосування відбувалося у 2 етапи. Спочатку спортивні сайти називали претендентів у обох номінаціях, за результатами чого були сформовані фінальні четвірки, а вже згодом вболівальники обирали найкращих.
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Перевтілення Динамо не залишилося непоміченим
До топ-4 найкращих футболістів у підсумку потрапили: Олександр Філіппов (Дніпро-1), Ілля Квасниця (Рух), Денис Кузик (Кривбас) та Володимир Бражко (Динамо).
Претенденти на найкращого гравця листопада / УПЛ
У фінальному голосуванні за найкращого наставника взяли участь: Юрій Максимов (Дніпро-1), Маріно Пушич (Шахтар), Олександр Шовковський (Динамо) та Юрій Калітвінцев (Полісся).
Претенденти на найкращого тренера листопада / УПЛ
Переможцями стали номінанти, які ще не перемагали в сезоні-2023/2024. Володимир Бражко вже претендував на нагороду, але у вересні посів друге місце, а Олександр Шовковський тільки в листопаді очолив киян, тому фізично не міг цього зробити раніше.
Найкращий футболіст (відсотки голосів)
- Володимир Бражко – 37.2
- Денис Кузик – 24.1
- Ілля Квасниця – 19.5
- Олександр Філіппов – 19.2.
Найкращий тренер
- Олександр Шовковський – 36
- Юрій Максимов – 27
- Юрій Калітвінцев – 20.2
- Маріно Пушич – 16.8.