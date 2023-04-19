Не від хорошого суддівства: УПЛ увійшла до топ-10 ліг світу за цікавим показником

Українська Прем'єр ліга потрапила в десятку ліг світу. УПЛ змогла за показником обігнати усі топові ліги.

Українська Прем'єр-ліга – серед лідерів за частотою призначення пенальті. Росіяни також змогли потрапити у перелік ліг за цим показником.

Варте уваги Реалізоване пенальті принесло Інгульцю перемогу над Рухом: відео голу

Щоб не розслаблялися

УПЛ посіла сьому сходинку світового рейтингу за частотою призначення пенальті. За підрахунками Міжнародного центру спортивних досліджень, українські арбітри в елітному дивізіоні призначають одинадцятиметрові удари в середньому кожні 197 хвилин. Російська ліга замкнула трійку, там пенальті пробивають раз 187 хвилин

Лідером рейтингу став чемпіонат Єгипту, де голкіпери готуються до одинадцятиметрового удару кожні 172 хвилини. А от найменше фолять у карному майданчику японці, оскільки в J-лізі до одинадцятиметрової позначки футболісти підходять раз в 613 хвилин.

Жодна з топ-5 ліг до десятки світового рейтингу не увійшла. Найвище з них опинилась італійська Серія А, яка зайняла 19 місце у списку (пенальті призначається кожні 235 хв). Якщо брати до уваги лише топові ліги, то наступними йдуть французька Ліга 1 (245 хв), іспанська Ла Ліга (252 хв), німецька Бундесліга (289 хв), а замикає п'ятірку Англійська Прем'єр-ліга (321 хв).

Топ-20 ліг за найчастішим призначенням пенальті / CIES Football Observatory