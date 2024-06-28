УПЛ оприлюднила календар чемпіонату України 2024-2025: коли гратимуть Динамо та Шахтар

Українська Прем'єр-Ліга дасть старт новому сезону на початку серпня. Гранди нашого футболу Шахтар та Динамо розпочнуть з непростих виїзних матчів.

Наприкінці травня завершився сезон 2023-2024 в УПЛ. Чемпіоном України вдруге поспіль став Шахтар, який на два бали випередив Динамо.

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Календар сформований

А вже на початку серпня розпочнеться новий розіграш УПЛ. За підсумками минулого сезону Минай та Металіст 1925 вилетіли в Першу лігу, тоді як у зворотному напрямку піднялись Інгулець та Карпати. Тим часом, УПЛ опублікувала календар чемпіонату України 2024-2025.

Старт турніру очікується у суботу, 3 серпня. Чинний чемпіон Шахтар почне свій шлях з виїзду до Ворскли, тоді як Динамо протистоятиме в гостях Олександрії. Повний розклад матчів доступний на сайті УПЛ.

Розклад 1 туру УПЛ 2024-2025:

Ворскла – Шахтар

Олександрія – Динамо

Кривбас – Чорноморець

Дніпро-1 – ЛНЗ

Рух – Полісся

Зоря – Інгулець

Оболонь – Колос

Верес – Карпати

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У 2024 році УПЛ планує провести 17 турів, тоді як у 2025-му – 13. Сезон має завершитися 24 травня 2025 року. Що стосується Класичних дербі, то перше з них пройде 26-27 жовтня в рамках 11 туру на полі Динамо.

У свою чергу Шахтар прийме киян у 26 турі, який призначений на 26-27 квітня наступного року. Також цей сезон подарує фанатам два львівських дербі. Рух та Карпати гратимуть у 10 турі (19-20 жовтня), а також 25 турі (19-20 квітня).