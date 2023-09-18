Зоря і Дніпро-1 на дні, прорив Чорноморця і Кривбаса: підсумки 7 туру УПЛ та турнірна таблиця
Поки Шахтар та Динамо потихеньку збирають очки, інші так би мовити гранди українського футболу продовжують розчаровувати. Вашій увазі - найцікавіші моменти чергового туру чемпіонату України з футболу.
Сповнений сенсацій тур
У чемпіонаті України сезону 2023-2024 підійшов до завершення 7 тур. Цікаво, що це лише третій тур, який відіграний повністю. В інших чотирьох обов'язково був перенесений якийсь матч, пише 24 канал.
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У восьми зустрічах вікенду було забито 17 голів. Це в середньому 2,12 м'ячі за матч, що є середнім показником. Всі результати сьомого туру виглядають наступним чином:
- Металіст 1925 – Зоря 2:1
- Чорноморець – Полісся 1:0
- Шахтар – Оболонь 1:0
- Олександрія – Минай 1:1
- ЛНЗ – Рух 2:1
- Дніпро-1 – Колос 1:1
- Кривбас – Верес 2:1
- Динамо – Ворскла 2:0
Основні моменти 7 туру
Головною сенсацією туру варто назвати перемогу Металіста 1925 на Зорею. Харків'яни не так давно ще були на межі зникнення, а тут заслужено переграли представника України в єврокубках. Це був перший матч Валерія Кривенцова у луганському клубі.
Дніпро-1 також не зміг перемогти у дебютній грі Максимова. Дніпряни вперше за довгий час прийняли суперника на "Дніпро-Арені", очки у гранда зміг відібрати Колос.
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Шахтар і Динамо здобули скромні перемоги. Донеччани зекономили сили напередодні старту в Лізі чемпіонів, мінімально перегравши Оболонь. Кияни ж взагалі провели перший матч УПЛ за місяць, але Ворскла проблемою не стала.
У топ-трійку турнірної таблиці застрибнули Кривбас та Чорноморець. Підопічні Вернидуба після поразки в стартовому турі не програють вже шість ігор. Одесити ж переграли у горловому матчі Полісся та наздогнали житомирян.
Єдиною командою, яка ще не перемагала в чемпіонаті, залишається Минай. Підопічні Шарана відбирали очки у Дніпра-1,. Зорі та Олександрії, але все одно замикають турнірну таблицю. Разом із закарпатцями в зоні вильоту опинився Верес.
Турнірна таблиця УПЛ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Шахтар
|7
|5
|2
|0
|15-7
|17
|2
|Кривбас
|7
|4
|2
|1
|13-6
|14
|3
|Чорноморець
|7
|4
|0
|3
|10-9
|12
|4
|Полісся
|7
|4
|0
|3
|10-5
|12
|5
|Рух
|6
|3
|2
|1
|10-6
|11
|6
|Металіст 1925
|6
|3
|1
|2
|6-5
|10
|7
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|12-6
|9
|8
|Колос
|7
|2
|3
|2
|6-7
|9
|9
|Ворскла
|6
|3
|0
|3
|7-10
|9
|10
|Олександрія
|7
|2
|2
|3
|4-7
|8
|11
|ЛНЗ
|7
|2
|1
|4
|6-8
|7
|12
|Дніпро-1
|5
|1
|3
|1
|5-5
|6
|13
|Зоря
|6
|1
|2
|3
|6-9
|5
|14
|Оболонь
|7
|1
|2
|4
|4-10
|5
|15
|Верес
|6
|1
|1
|4
|6-10
|4
|16
|Минай
|7
|0
|3
|4
|5-15
|3
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Найкращі бомбардири УПЛ:
- Владислав Ванат (Динамо) – 3
- Юрій Климчук (Рух) – 3
- Максим Задерака (Кривбас) – 3
- Олексій Кащук (Шахтар) – 3
- Данило Бескоровайний (Кривбас) – 3
- Ілля Квасниця (Рух) – 3
- Микола Матвієнко (Шахтар) – 3
- Андрій Ярмоленко (Динамо) – 3
Розклад 7 туру чемпіонату України
- 22 вересня (п'ятниця), 17:00. Оболонь – Верес
- 22 вересня (п'ятниця), 19:00. Олександрія – Чорноморець
- 23 вересня (субота), 13:00. ЛНЗ – Динамо
- 23 вересня (субота), 15:00. Полісся – Минай
- 23 вересня (субота), 17:00. Ворскла – Кривбас
- 23 вересня (субота), 19:00. Рух – Шахтар
- 24 вересня (неділя), 15:00. Зоря – Дніпро-1
- 24 вересня (неділя), 17:00. Металіст 1925 – Колос