Зоря і Дніпро-1 на дні, прорив Чорноморця і Кривбаса: підсумки 7 туру УПЛ та турнірна таблиця

18 вересня 2023, 22:01
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Поки Шахтар та Динамо потихеньку збирають очки, інші так би мовити гранди українського футболу продовжують розчаровувати. Вашій увазі - найцікавіші моменти чергового туру чемпіонату України з футболу.

Сповнений сенсацій тур

У чемпіонаті України сезону 2023-2024 підійшов до завершення 7 тур. Цікаво, що це лише третій тур, який відіграний повністю. В інших чотирьох обов'язково був перенесений якийсь матч, пише 24 канал.

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У восьми зустрічах вікенду було забито 17 голів. Це в середньому 2,12 м'ячі за матч, що є середнім показником. Всі результати сьомого туру виглядають наступним чином:

  • Металіст 1925 – Зоря 2:1
  • Чорноморець – Полісся 1:0
  • Шахтар – Оболонь 1:0
  • Олександрія – Минай 1:1
  • ЛНЗ – Рух 2:1
  • Дніпро-1 – Колос 1:1
  • Кривбас – Верес 2:1
  • Динамо – Ворскла 2:0

Основні моменти 7 туру

Головною сенсацією туру варто назвати перемогу Металіста 1925 на Зорею. Харків'яни не так давно ще були на межі зникнення, а тут заслужено переграли представника України в єврокубках. Це був перший матч Валерія Кривенцова у луганському клубі.

Дніпро-1 також не зміг перемогти у дебютній грі Максимова. Дніпряни вперше за довгий час прийняли суперника на "Дніпро-Арені", очки у гранда зміг відібрати Колос.

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Шахтар і Динамо здобули скромні перемоги. Донеччани зекономили сили напередодні старту в Лізі чемпіонів, мінімально перегравши Оболонь. Кияни ж взагалі провели перший матч УПЛ за місяць, але Ворскла проблемою не стала.

У топ-трійку турнірної таблиці застрибнули Кривбас та Чорноморець. Підопічні Вернидуба після поразки в стартовому турі не програють вже шість ігор. Одесити ж переграли у горловому матчі Полісся та наздогнали житомирян.

Єдиною командою, яка ще не перемагала в чемпіонаті, залишається Минай. Підопічні Шарана відбирали очки у Дніпра-1,. Зорі та Олександрії, але все одно замикають турнірну таблицю. Разом із закарпатцями в зоні вильоту опинився Верес.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Шахтар 7 5 2 0 15-7 17
2 Кривбас 7 4 2 1 13-6 14
3 Чорноморець 7 4 0 3 10-9 12
4 Полісся 7 4 0 3 10-5 12
5 Рух 6 3 2 1 10-6 11
6 Металіст 1925 6 3 1 2 6-5 10
7 Динамо 4 3 0 1 12-6 9
8 Колос 7 2 3 2 6-7 9
9 Ворскла 6 3 0 3 7-10 9
10 Олександрія 7 2 2 3 4-7 8
11 ЛНЗ 7 2 1 4 6-8 7
12 Дніпро-1 5 1 3 1 5-5 6
13 Зоря 6 1 2 3 6-9 5
14 Оболонь 7 1 2 4 4-10 5
15 Верес 6 1 1 4 6-10 4
16 Минай 7 0 3 4 5-15 3

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Найкращі бомбардири УПЛ:

  1. Владислав Ванат (Динамо) – 3
  2. Юрій Климчук (Рух) – 3
  3. Максим Задерака (Кривбас) – 3
  4. Олексій Кащук (Шахтар) – 3
  5. Данило Бескоровайний (Кривбас) – 3
  6. Ілля Квасниця (Рух) – 3
  7. Микола Матвієнко (Шахтар) – 3
  8. Андрій Ярмоленко (Динамо) – 3

Розклад 7 туру чемпіонату України

  • 22 вересня (п'ятниця), 17:00. Оболонь – Верес
  • 22 вересня (п'ятниця), 19:00. Олександрія – Чорноморець
  • 23 вересня (субота), 13:00. ЛНЗ – Динамо
  • 23 вересня (субота), 15:00. Полісся – Минай
  • 23 вересня (субота), 17:00. Ворскла – Кривбас
  • 23 вересня (субота), 19:00. Рух – Шахтар
  • 24 вересня (неділя), 15:00. Зоря – Дніпро-1
  • 24 вересня (неділя), 17:00. Металіст 1925 – Колос
Автор: Анатолій Дерека