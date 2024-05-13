Шахтар – чемпіон, боротьба за єврокубки та виживання кипить: турнірна таблиця УПЛ після 28 туру

В чемпіонаті України визначились три найкращі команди сезону. У свою чергу битва за збереження прописки обіцяє бути гарячою, адже у ній тепер беруть участь аж п'ять клубів.

Чемпіонат України 2023-2024 наближається до розв'язки. В турнірі залишилось відіграти всього два тури, а питання топ-трійки вже вирішено достроково, пише 24 Канал.

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Гарна результативність

У восьми матчах туру команди оформили 17 голів, тобто в середньому 2,13 м'яча за матч. Це посередній показник для УПЛ, при цьому лише в одній грі була зафіксована нульова нічия. Вашій увазі – всі результати туру та відеоогляди матчів.

Ворскла – Минай 2:3

Оболонь – Рух 0:0

Шахтар – Динамо 1:0

Олександрія – Дніпро-1 1:0

Чорноморець – Металіст 1925 3:0

Кривбас – Полісся 0:1

Колос – ЛНЗ 1:3

Зоря – Верес 1:1

Основні моменти 28 туру

Саме в цьому турі офіційно визначився чемпіон України 2023-2024! Шахтар в очній зустрічі вдруге за сезон переграв Динамо та став недосяжним для киян. Для донецької команди це вже 15-те чемпіонство, що на одне менше ніж у "біло-синіх".

Саме ж Динамо гарантувало собі друге місце та путівку у кваліфікацію Ліги чемпіонів. Третю позицію вже забронював за собою Кривбас, який з високою долею ймовірності зіграє в Лізі Європи.

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На ще дві путівки в єврокубки претендують Дніпро-1, Рух та Полісся. Перші мають два очки гандикапу перед львів'янами та житомирцями. Втім на кожну із команд ще чекають матчі проти грандів. Правда, ті вже не мотивовані.

Календар матчів претендентів на єврокубки:

29 тур . Дніпро-1 – Шахтар

. Дніпро-1 – Шахтар 29 тур . Рух – Чорноморець

. Рух – Чорноморець 29 тур . Металіст 1925 – Полісся

. Металіст 1925 – Полісся 30 тур . Чорноморець – Дніпро-1

. Чорноморець – Дніпро-1 30 тур . Рух – Динамо

. Рух – Динамо 30 тур. Полісся – Шахтар

Крім того, продовжує зростати напруга у боротьбі за виживання. Третя поспіль поразка Колоса опустила команду на відстань всього трьох очок від зони перехідних матчів.

А ось Минай дивом вирвав перемогу над Ворсклою і знову залишив останню позицію. Також високі шанси уникнути прямого вильоту має Оболонь, у якої чотириочковий гандикап від Миная та Металіста 1925.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Шахтар 28 22 4 2 62-21 70 2 Динамо 28 20 3 5 67-26 63 3 Кривбас 28 16 6 6 47-27 54 4 Дніпро-1 28 13 9 6 37-26 48 5 Рух 28 11 13 4 41-29 46 6 Полісся 28 13 7 8 34-27 46 7 ЛНЗ 28 9 8 11 28-33 35 8 Зоря 28 7 11 10 28-34 32 9 Чорноморець 28 10 2 16 38-43 32 10 Олександрія 28 7 9 12 25-36 30 11 Ворскла 28 8 6 14 27-44 30 12 Колос 28 6 11 11 18-28 29 13 Оболонь 28 5 11 12 17-35 26 14 Верес 28 5 9 14 27-43 24 15 Минай 28 4 10 14 24-45 22 16 Металіст 1925 28 5 7 16 28-52 22

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Найкращі бомбардири УПЛ:

Владислав Ванат (Динамо) – 13 Віталій Буяльський (Динамо) – 10 Данило Сікан (Шахтар) – 10 Едуардо Герреро (Зоря) – 9 Олексій Гуцуляк (Дніпро-1) – 9 Олександр Філіппов (Дніпро-1) – 8 Андрій Штогрін (Чорноморець) – 8 Андрій Ярмоленко (Динамо) – 8 Олег Кожушко (Кривбас) – 8

Розклад 29 туру чемпіонату України