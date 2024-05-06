Бездоганна хода Шахтаря та Динамо перед дербі: як виглядає таблиця УПЛ за три тури до фінішу
Гранди українського футболу продовжують шлях без втрат. Тим часом, боротьба за виживання лише загострилась, адже одразу троє аутсайдерів здобули перемоги.
У чемпіонаті України завершився черговий, вже 27-ий, тур сезону 2023-2024. Він виявився схильним до господарів, які тріумфували у шести зустрічах (ще дві завершились внічию), пише 24 Канал.
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Гарна результативність
У восьми матчах туру команди оформили 25 голів, тобто в середньому 3,13 м'яча за матч. Це високий показник для УПЛ, лише у двох іграх був зафіксований розгром. Вашій увазі – всі результати туру та відеоогляди матчів.
Олександрія – Рух 2:2
Оболонь – ЛНЗ 1:0
Металіст 1925 – Ворскла 3:2
Полісся – Зоря 1:1
Динамо – Колос 5:0
Шахтар – Чорноморець 3:0
Дніпро-1 – Кривбас 1:0
Верес – Минай 3:1
Основні моменти 27 туру
Претенденти на чемпіонство продовжують йти без втрат вже п'ять турів поспіль. Динамо навіть без Ваната розібралось із Колосом, а Шахтар вдруге поспіль розгромив Чорноморець.
Тож до дербі, яке відбудеться наступного туру, команди підходять з різницею у чотири очки на користь "гірників". У свою чергу Кривбас поступився Дніпру-1 та фактично випав із боротьби за друге місце.
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За п'яту сходинку продовжують боротьбу Рух та Полісся. Різниця між командами становить два бали, а у звітному турі обидві команди не змогли переграти аутсайдерів таблиці.
Тим часом, аутсайдери включились у гонку за виживання. Одразу три з чотирьох останніх команд здобули перемоги, а лобовою була битва між Вересом та Минаєм.
Рівненці здобули вольову перемогу над закарпатцями, тому саме Минай тепер є головним претендентом на прямий виліт. А ось Металіст 1925 нарешті здобув три очки вперше за 14 турів та скоротив відставання від зони перехідних ігор до одного балу.
Турнірна таблиця УПЛ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Шахтар
|27
|21
|4
|2
|61-21
|67
|2
|Динамо
|27
|20
|3
|4
|67-25
|63
|3
|Кривбас
|27
|16
|6
|5
|47-26
|54
|4
|Дніпро-1
|27
|13
|9
|5
|37-25
|48
|5
|Рух
|27
|11
|12
|4
|41-29
|45
|6
|Полісся
|27
|12
|7
|8
|33-27
|43
|7
|ЛНЗ
|27
|8
|8
|11
|25-32
|32
|8
|Ворскла
|27
|8
|6
|13
|25-41
|30
|9
|Колос
|26
|6
|11
|9
|18-24
|29
|10
|Чорноморець
|27
|9
|2
|16
|35-43
|29
|11
|Зоря
|26
|6
|10
|10
|26-33
|28
|12
|Олександрія
|27
|6
|9
|12
|24-36
|27
|13
|Оболонь
|27
|5
|10
|12
|17-35
|25
|14
|Верес
|27
|5
|8
|14
|26-42
|23
|15
|Металіст 1925
|27
|5
|7
|15
|28-49
|22
|16
|Минай
|27
|3
|10
|14
|21-43
|19
Варто знати Пес вибіг на фарт для господарів: Верес здобув домашню перемогу над Минаєм
Найкращі бомбардири УПЛ:
- Владислав Ванат (Динамо) – 13
- Віталій Буяльський (Динамо) – 10
- Данило Сікан (Шахтар) – 10
- Олексій Гуцуляк (Дніпро-1) – 9
- Едуардо Герреро (Зоря) – 8
- Олександр Філіппов (Дніпро-1) – 8
- Андрій Ярмоленко (Динамо) – 8
- Олег Кожушко (Кривбас) – 8
Розклад 28 туру чемпіонату України
- 11 травня (субота), 13:00. Ворскла – Минай
- 11 травня (субота), 15:30. Оболонь – Рух
- 11 травня (субота), 18:00. Шахтар – Динамо
- 12 травня (неділя), 13:00. Олександрія – Дніпро-1
- 12 травня (неділя), 15:30. Чорноморець – Металіст 1925
- 12 травня (неділя), 18:00. Кривбас – Полісся
- 13 травня (понеділок), 15:30. Колос – ЛНЗ
- 13 травня (понеділок), 18:00. Зоря – Верес