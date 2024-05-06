Бездоганна хода Шахтаря та Динамо перед дербі: як виглядає таблиця УПЛ за три тури до фінішу

Гранди українського футболу продовжують шлях без втрат. Тим часом, боротьба за виживання лише загострилась, адже одразу троє аутсайдерів здобули перемоги.

У чемпіонаті України завершився черговий, вже 27-ий, тур сезону 2023-2024. Він виявився схильним до господарів, які тріумфували у шести зустрічах (ще дві завершились внічию), пише 24 Канал.

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Гарна результативність

У восьми матчах туру команди оформили 25 голів, тобто в середньому 3,13 м'яча за матч. Це високий показник для УПЛ, лише у двох іграх був зафіксований розгром. Вашій увазі – всі результати туру та відеоогляди матчів.

Олександрія – Рух 2:2

Оболонь – ЛНЗ 1:0

Металіст 1925 – Ворскла 3:2

Полісся – Зоря 1:1

Динамо – Колос 5:0

Шахтар – Чорноморець 3:0

Дніпро-1 – Кривбас 1:0

Верес – Минай 3:1

Основні моменти 27 туру

Претенденти на чемпіонство продовжують йти без втрат вже п'ять турів поспіль. Динамо навіть без Ваната розібралось із Колосом, а Шахтар вдруге поспіль розгромив Чорноморець.

Тож до дербі, яке відбудеться наступного туру, команди підходять з різницею у чотири очки на користь "гірників". У свою чергу Кривбас поступився Дніпру-1 та фактично випав із боротьби за друге місце.

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За п'яту сходинку продовжують боротьбу Рух та Полісся. Різниця між командами становить два бали, а у звітному турі обидві команди не змогли переграти аутсайдерів таблиці.

Тим часом, аутсайдери включились у гонку за виживання. Одразу три з чотирьох останніх команд здобули перемоги, а лобовою була битва між Вересом та Минаєм.

Рівненці здобули вольову перемогу над закарпатцями, тому саме Минай тепер є головним претендентом на прямий виліт. А ось Металіст 1925 нарешті здобув три очки вперше за 14 турів та скоротив відставання від зони перехідних ігор до одного балу.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Шахтар 27 21 4 2 61-21 67 2 Динамо 27 20 3 4 67-25 63 3 Кривбас 27 16 6 5 47-26 54 4 Дніпро-1 27 13 9 5 37-25 48 5 Рух 27 11 12 4 41-29 45 6 Полісся 27 12 7 8 33-27 43 7 ЛНЗ 27 8 8 11 25-32 32 8 Ворскла 27 8 6 13 25-41 30 9 Колос 26 6 11 9 18-24 29 10 Чорноморець 27 9 2 16 35-43 29 11 Зоря 26 6 10 10 26-33 28 12 Олександрія 27 6 9 12 24-36 27 13 Оболонь 27 5 10 12 17-35 25 14 Верес 27 5 8 14 26-42 23 15 Металіст 1925 27 5 7 15 28-49 22 16 Минай 27 3 10 14 21-43 19

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Найкращі бомбардири УПЛ:

Владислав Ванат (Динамо) – 13 Віталій Буяльський (Динамо) – 10 Данило Сікан (Шахтар) – 10 Олексій Гуцуляк (Дніпро-1) – 9 Едуардо Герреро (Зоря) – 8 Олександр Філіппов (Дніпро-1) – 8 Андрій Ярмоленко (Динамо) – 8 Олег Кожушко (Кривбас) – 8

Розклад 28 туру чемпіонату України