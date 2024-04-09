Шахтар йде у відрив, осічка Динамо та море голів: підсумки 23 туру та турнірна таблиця УПЛ

Донецький Шахтар єдиний з лідерів здобув перемогу на нарости відрив від Динамо та Кривбаса. Натомість Верес здобув важливу перемогу в боротьбі за збереження прописку в еліті.

Чемпіонат України 2023-2024 виходить на фінішну пряму. В цьому сезоні відіграний 23 тур УПЛ, який розтягнувся аж на чотири дні, пише 24 канал.

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Забивали майже всі

У восьми матчах туру команди забили 27 голів, тобто в середньому аж 3,37 м'яча за матч. Показник дуже високий як для УПЛ, одразу в чотирьох іграх було забито по 4+ голів. Більш того, забили 15 з 16-ти команд чемпіонату (окрім Оболоні). Всі результати туру наступні:

Верес – Оболонь 3:0

Чорноморець – Олександрія 3:2

Колос – Металіст 1925 1:1

Шахтар – Рух 3:1

Минай – Полісся 2:3

Динамо – ЛНЗ 1:1

Кривбас – Ворскла 1:1

Дніпро-1 – Зоря 2:2

Основні моменти 23 туру

Шахтар продовжує свою переможну ходу. "Гірники" виграли вже восьмий матч УПЛ поспіль, здолавши Рух завдяки дублю Бондаренка. Це дозволило "гірникам" ще більше закріпитися на першому місці.

Подарунок донеччанам зробив черкаський ЛНЗ, який відібрав очки у Динамо. Кияни вели гру до перемоги, але помилка від Нещерета коштувала "біло-синім" перемоги. Тепер підопічні Шовковського відстають від Шахтаря на чотири очки.

Також втратили бали Кривбас та Дніпро-1, які мають повести боротьбу за бронзу та розіграти путівку у Лігу Європи. Команда Вернидуба розписала нічию із Ворсклою, а дніпряни дали зробити камбек Зорі.

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Внизу турнірної таблиці важливу перемогу здобув Верес, який розгромив Оболонь. Рівненці піднялись із зони вильоту на 13 місце, що дасть право зіграти у стикових іграх.

Інші команди нижньої половини таблиці свої зустрічі не виграли, тому зміни у таблиці мінімальні. А ось Полісся нарешті змогло перервати погану серію з восьми матчів без перемог. Житомирці перестріляли на виїзді Минай.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Шахтар 21 15 4 2 45-18 49 2 Кривбас 23 14 5 4 41-23 47 3 Динамо 21 14 3 4 50-23 45 4 Дніпро-1 23 12 7 4 33-21 43 5 Рух 23 10 9 4 34-24 39 6 Полісся 23 10 6 7 30-23 36 7 Ворскла 23 8 6 9 23-34 30 8 Чорноморець 22 9 2 11 33-31 29 9 ЛНЗ 23 6 8 9 22-27 26 10 Колос 22 5 10 7 16-18 25 11 Олександрія 22 6 6 10 19-29 24 12 Зоря 21 5 8 8 22-27 23 13 Верес 22 4 7 11 21-33 19 14 Оболонь 22 4 6 12 12-31 18 15 Металіст 1925 23 4 5 14 23-42 17 16 Минай 22 2 8 12 15-25 14

Перелік всіх перенесених матчів з осінньої частини сезону:

Динамо – Верес (5 тур)

Зоря – Шахтар (10 тур)

Чорноморець – Шахтар (12 тур)

Олександрія – Оболонь (15 тур)

Колос – Зоря (15 тур)

Минай – Динамо (16 тур)

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Найкращі бомбардири УПЛ:

Владислав Ванат (Динамо) – 11 Олександр Філіппов (Дніпро-1) – 8 Віталій Буяльський (Динамо) – 7 Андрій Штогрін (Чорноморець) – 7 Едуардо Герреро (Зоря) – 7 Олексій Гуцуляк (Дніпро-1) – 7 Олег Кожушко (Кривбас) – 7

Розклад 24 туру чемпіонату України