Шахтар вже лідер, осічка Динамо, прорив Руха: що змінилось в турнірній таблиці УПЛ після 20 туру

Кияни несподівано втратили перемогу над Вересом, а ось Шахтар не схибив проти Колоса. Натомість Дніпро-1 та Полісся продовжують падіння в таблиці Розповідаємо про найцікавіші моменти 20 туру УПЛ.

В чемпіонаті України 2023-2024 команди відіграли дві третини турнірної дистанції. 20 тур подарував фанатам кілька сенсацій, тоді як результативність вийшла не надто високою, пише 24 канал.

До теми Рятівний пенальті для Вереса: Динамо втратило перемогу на останніх секундах в Рівному – відео

Невелика кількість голів

У восьми матчах туру команди забили 17 голів, тобто в середньому 2,13 м'яча за матч. Показник середній, нульових нічиїх в турі не було, але і 2+ голів було забито всього у двох матчах. Всі результати туру наступні:

Зоря – Минай 2:0

Верес – Динамо 1:1

Дніпро-1 – Рух 0:1

Металіст 1925 – ЛНЗ 1:1

Шахтар – Колос 3:2

Чорноморець – Ворскла 0:1

Полісся – Олександрія 1:2

Кривбас – Оболонь 1:0

Основні моменти 20 туру

Головна сенсація вікенду – несподівана втрата очок від Динамо в Рівному. Команда Шовковського була близька до сьомої поспіль перемоги, але привезла пенальті у компенсований час та подарувала Вересу нічию.

За втраченими очками Динамо пропустило вперед Шахтар. Підопічні Пушича перестріляли Колос, а дублем відзначився зірковий зимовий новачок Кевін. Донеччани вийшли на перше місце не лише за відсотком набраних балів, а і за реальною кількістю очок

Це стало можливим завдяки вже другій у 2024 році осічці від Дніпра-1. Команда Юрія Максимова виявилась безсилою вдома перед Рухом, який увірвався у єврокубкову зону.

Читайте також Асист Бандейри та гол Кузика: Кривбас обіграв "пивоварів" та зрівнявся з Шахтарем – відео

Перемога дозволила львів'янам наздогнати Полісся, чия криза продовжується. Цього разу житомирці поступились аутсайдеру таблиці Олександрії, яка покращила свої шанси на виживання.

Зоря також продовжує свій підйом по таблиці. Луганці переграли Минай, а загалом у трьох матчах 2024 року набрали сім очок. Внизу таблиці варто виділити перший бал Металіста 1925 під керівництвом Скрипника. Харків'яни вирвали нічию у битві із ЛНЗ.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Шахтар 18 12 4 2 37-17 40 2 Кривбас 20 12 4 4 37-22 40 3 Дніпро-1 20 11 5 4 28-18 38 4 Динамо 17 11 2 4 39-21 35 5 Рух 20 8 9 3 28-20 33 6 Полісся 20 9 6 5 26-16 33 7 Ворскла 20 8 5 7 21-27 29 8 Колос 19 5 9 5 15-14 24 9 ЛНЗ 19 6 6 7 19-22 24 10 Чорноморець 19 7 2 10 26-27 23 11 Олександрія 19 5 5 9 14-24 20 12 Зоря 17 4 7 6 18-19 19 13 Металіст 1925 20 4 4 12 20-35 16 14 Оболонь 19 3 6 10 11-25 15 15 Верес 19 2 7 10 17-31 13 16 Минай 18 1 7 10 9-27 10

Перелік всіх перенесених матчів з осінньої частини сезону:

Динамо – Верес (5 тур)

Зоря – Динамо (6 тур)

Зоря – Шахтар (10 тур)

Чорноморець – Шахтар (12 тур)

Олександрія – Оболонь (15 тур)

Колос – Зоря (15 тур)

Минай – Динамо (16 тур)

ЛНЗ – Минай (17 тур)

Варто знати Дубль Кевіна та голи Траоре: Шахтар здобув вольову перемогу над Колосом – відео

Найкращі бомбардири УПЛ:

Владислав Ванат (Динамо) – 9 Віталій Буяльський (Динамо) – 7 Олександр Філіппов (Дніпро-1) – 7 Олег Кожушко (Кривбас) – 7 Андрій Штогрін (Чорноморець) – 7 Дмитро Криськів (Шахтар) – 6 Максим Задерака (Кривбас) – 6

Розклад 21 туру чемпіонату України