Дніпро-1 в лідерах, Динамо і Верес оживають: як виглядає турнірна таблиця УПЛ після першого кола

За винятком перенесених ігор, перша половина сезону в чемпіонаті України добігла кінця. Вашій увазі - найцікавіші моменти 15 туру УПЛ!

Два феєричних матчі

У чемпіонаті України сезону 2023-2024 завершилась основна частина 15 туру. Вікенд подарував фанатам лише шість матчів, пише 24 канал. Зоря та колос зіграють наступного року через участь луганців у перенесеному матчі Ліги конференцій.

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Натомість погана погода не дозволила відбутись зустрічі Олександрія – Оболонь. У шести матчах команди забили 17 гол, тобто в середньому 2,83 м'ячі за матч. Це хороший показник, хоча майже всі ці голи була забиті у двох іграх. Всі результати туру наступні:

Шахтар – Полісся 0:0

Минай – Кривбас 0:1

Верес – Металіст 1925 4:3

Ворскла – ЛНЗ 0:0

Динамо – Рух 2:0

Дніпро-1 – Чорноморець 5:2

Основні моменти 15 туру

Шахтар оступився у матчі проти Полісся. Новачок УПЛ зміг відібрати очки у "гірників", що не дозволило команді Пушича залишитись на горі турнірної таблиці за втраченими очками.

Першим же йде Дніпро-1, який забив аж п'ять голів Чорноморцю. Команда виграла вже 9 з 11-ти матчів УПЛ на чолі із Юрієм Максимовим.

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Одесити ж поки на спаді, у них лише одна перемога у п'яти матчах. А ось Кривбас не відпускає далеко дніпрян. Мінімальна перемога над Минаєм залишає криворіжців у трьох очках позаду.

Також вже другу поспіль перемогу після звільнення Мірчі Луческу святкує Динамо. Кияни без особливих проблем розібрались із амбітним Рухом.

Варто відзначити і довгоочікуваний тріумф Вереса, лише другий цього сезону. Рівненці змогли перестріляти Металіст 1925 та поки що залишити зону вильоту.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Дніпро-1 15 10 3 2 24-13 33 2 Кривбас 15 9 3 3 27-14 30 3 Полісся 15 9 3 3 22-10 30 4 Шахтар 13 7 4 2 22-13 25 5 Рух 15 6 6 3 24-18 24 6 Динамо 12 7 1 4 27-16 22 7 Колос 14 4 8 2 11-9 20 8 Ворскла 15 5 4 6 15-23 19 9 Чорноморець 14 6 1 7 23-21 19 10 ЛНЗ 15 4 5 6 14-17 17 11 Металіст 1925 14 4 3 7 15-19 15 12 Оболонь 14 3 4 7 10-20 13 13 Олександрія 14 3 4 7 8-18 13 14 Верес 14 2 5 7 14-23 11 15 Зоря 12 2 4 6 13-17 10 16 Минай 15 0 6 9 6-24 6

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Найкращі бомбардири УПЛ:

Віталій Буяльський (Динамо) – 6 Максим Задерака (Кривбас) – 6 Олег Кожушко (Кривбас) – 6 Владислав Ванат (Динамо) – 5 Ілля Квасниця (Рух) – 5 Юрій Климчук (Рух) – 5 Олександр Філіппов (Дніпро-1) – 5 Олексій Гуцуляк (Дніпро-1) – 5 Андрій Штогрін (Чорноморець) – 5

Розклад 16 туру чемпіонату України