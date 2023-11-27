Дніпро-1 в лідерах, Динамо і Верес оживають: як виглядає турнірна таблиця УПЛ після першого кола

27 листопада 2023, 21:11
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За винятком перенесених ігор, перша половина сезону в чемпіонаті України добігла кінця. Вашій увазі - найцікавіші моменти 15 туру УПЛ!

Два феєричних матчі

У чемпіонаті України сезону 2023-2024 завершилась основна частина 15 туру. Вікенд подарував фанатам лише шість матчів, пише 24 канал. Зоря та колос зіграють наступного року через участь луганців у перенесеному матчі Ліги конференцій.

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Натомість погана погода не дозволила відбутись зустрічі Олександрія – Оболонь. У шести матчах команди забили 17 гол, тобто в середньому 2,83 м'ячі за матч. Це хороший показник, хоча майже всі ці голи була забиті у двох іграх. Всі результати туру наступні:

  • Шахтар – Полісся 0:0
  • Минай – Кривбас 0:1
  • Верес – Металіст 1925 4:3
  • Ворскла – ЛНЗ 0:0
  • Динамо – Рух 2:0
  • Дніпро-1 – Чорноморець 5:2

Основні моменти 15 туру

Шахтар оступився у матчі проти Полісся. Новачок УПЛ зміг відібрати очки у "гірників", що не дозволило команді Пушича залишитись на горі турнірної таблиці за втраченими очками.

Першим же йде Дніпро-1, який забив аж п'ять голів Чорноморцю. Команда виграла вже 9 з 11-ти матчів УПЛ на чолі із Юрієм Максимовим.

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Одесити ж поки на спаді, у них лише одна перемога у п'яти матчах. А ось Кривбас не відпускає далеко дніпрян. Мінімальна перемога над Минаєм залишає криворіжців у трьох очках позаду.

Також вже другу поспіль перемогу після звільнення Мірчі Луческу святкує Динамо. Кияни без особливих проблем розібрались із амбітним Рухом.

Варто відзначити і довгоочікуваний тріумф Вереса, лише другий цього сезону. Рівненці змогли перестріляти Металіст 1925 та поки що залишити зону вильоту. 

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Дніпро-1 15 10 3 2 24-13 33
2 Кривбас 15 9 3 3 27-14 30
3 Полісся 15 9 3 3 22-10 30
4 Шахтар 13 7 4 2 22-13 25
5 Рух 15 6 6 3 24-18 24
6 Динамо 12 7 1 4 27-16 22
7 Колос 14 4 8 2 11-9 20
8 Ворскла 15 5 4 6 15-23 19
9 Чорноморець 14 6 1 7 23-21 19
10 ЛНЗ 15 4 5 6 14-17 17
11 Металіст 1925 14 4 3 7 15-19 15
12 Оболонь 14 3 4 7 10-20 13
13 Олександрія 14 3 4 7 8-18 13
14 Верес 14 2 5 7 14-23 11
15 Зоря 12 2 4 6 13-17 10
16 Минай 15 0 6 9 6-24 6

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Найкращі бомбардири УПЛ:

  1. Віталій Буяльський (Динамо) – 6
  2. Максим Задерака (Кривбас) – 6
  3. Олег Кожушко (Кривбас) – 6
  4. Владислав Ванат (Динамо) – 5
  5. Ілля Квасниця (Рух) – 5
  6. Юрій Климчук (Рух) – 5
  7. Олександр Філіппов (Дніпро-1) – 5
  8. Олексій Гуцуляк (Дніпро-1) – 5
  9. Андрій Штогрін (Чорноморець) – 5

Розклад 16 туру чемпіонату України

  • 1 грудня (п'ятниця), 17:00. Полісся – Верес
  • 2 грудня (субота), 13:00. Колос – Оболонь
  • 2 грудня (субота), 15:00. Кривбас – Олександрія
  • 2 грудня (субота), 17:00. Дніпро-1 – Ворскла
  • 3 грудня (неділя), 13:00. Динамо – Минай
  • 3 грудня (неділя), 15:00. Чорноморець – ЛНЗ
  • 3 грудня (неділя), 17:00. Шахтар – Металіст 1925
  • 4 грудня (понеділок), 13:00. Зоря – Рух
Автор: Анатолій Дерека