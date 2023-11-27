Дніпро-1 в лідерах, Динамо і Верес оживають: як виглядає турнірна таблиця УПЛ після першого кола
За винятком перенесених ігор, перша половина сезону в чемпіонаті України добігла кінця. Вашій увазі - найцікавіші моменти 15 туру УПЛ!
Два феєричних матчі
У чемпіонаті України сезону 2023-2024 завершилась основна частина 15 туру. Вікенд подарував фанатам лише шість матчів, пише 24 канал. Зоря та колос зіграють наступного року через участь луганців у перенесеному матчі Ліги конференцій.
До теми Друга звитяга Шовковського: динамівці без проблем розібралися з амбітним Рухом – відео
Натомість погана погода не дозволила відбутись зустрічі Олександрія – Оболонь. У шести матчах команди забили 17 гол, тобто в середньому 2,83 м'ячі за матч. Це хороший показник, хоча майже всі ці голи була забиті у двох іграх. Всі результати туру наступні:
- Шахтар – Полісся 0:0
- Минай – Кривбас 0:1
- Верес – Металіст 1925 4:3
- Ворскла – ЛНЗ 0:0
- Динамо – Рух 2:0
- Дніпро-1 – Чорноморець 5:2
Основні моменти 15 туру
Шахтар оступився у матчі проти Полісся. Новачок УПЛ зміг відібрати очки у "гірників", що не дозволило команді Пушича залишитись на горі турнірної таблиці за втраченими очками.
Першим же йде Дніпро-1, який забив аж п'ять голів Чорноморцю. Команда виграла вже 9 з 11-ти матчів УПЛ на чолі із Юрієм Максимовим.
Читайте також Ефектна перестрілка з вилученням: Дніпро-1 розгромив Чорноморець і залишився лідером УПЛ – відео
Одесити ж поки на спаді, у них лише одна перемога у п'яти матчах. А ось Кривбас не відпускає далеко дніпрян. Мінімальна перемога над Минаєм залишає криворіжців у трьох очках позаду.
Також вже другу поспіль перемогу після звільнення Мірчі Луческу святкує Динамо. Кияни без особливих проблем розібрались із амбітним Рухом.
Варто відзначити і довгоочікуваний тріумф Вереса, лише другий цього сезону. Рівненці змогли перестріляти Металіст 1925 та поки що залишити зону вильоту.
Турнірна таблиця УПЛ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Дніпро-1
|15
|10
|3
|2
|24-13
|33
|2
|Кривбас
|15
|9
|3
|3
|27-14
|30
|3
|Полісся
|15
|9
|3
|3
|22-10
|30
|4
|Шахтар
|13
|7
|4
|2
|22-13
|25
|5
|Рух
|15
|6
|6
|3
|24-18
|24
|6
|Динамо
|12
|7
|1
|4
|27-16
|22
|7
|Колос
|14
|4
|8
|2
|11-9
|20
|8
|Ворскла
|15
|5
|4
|6
|15-23
|19
|9
|Чорноморець
|14
|6
|1
|7
|23-21
|19
|10
|ЛНЗ
|15
|4
|5
|6
|14-17
|17
|11
|Металіст 1925
|14
|4
|3
|7
|15-19
|15
|12
|Оболонь
|14
|3
|4
|7
|10-20
|13
|13
|Олександрія
|14
|3
|4
|7
|8-18
|13
|14
|Верес
|14
|2
|5
|7
|14-23
|11
|15
|Зоря
|12
|2
|4
|6
|13-17
|10
|16
|Минай
|15
|0
|6
|9
|6-24
|6
Варто знати Дебютант показує клас: Полісся відібрало очки у Шахтаря у першому очному матчі в історії
Найкращі бомбардири УПЛ:
- Віталій Буяльський (Динамо) – 6
- Максим Задерака (Кривбас) – 6
- Олег Кожушко (Кривбас) – 6
- Владислав Ванат (Динамо) – 5
- Ілля Квасниця (Рух) – 5
- Юрій Климчук (Рух) – 5
- Олександр Філіппов (Дніпро-1) – 5
- Олексій Гуцуляк (Дніпро-1) – 5
- Андрій Штогрін (Чорноморець) – 5
Розклад 16 туру чемпіонату України
- 1 грудня (п'ятниця), 17:00. Полісся – Верес
- 2 грудня (субота), 13:00. Колос – Оболонь
- 2 грудня (субота), 15:00. Кривбас – Олександрія
- 2 грудня (субота), 17:00. Дніпро-1 – Ворскла
- 3 грудня (неділя), 13:00. Динамо – Минай
- 3 грудня (неділя), 15:00. Чорноморець – ЛНЗ
- 3 грудня (неділя), 17:00. Шахтар – Металіст 1925
- 4 грудня (понеділок), 13:00. Зоря – Рух