Чергова ганьба Динамо, потужний Кривбас та криза Зорі: підсумки 12 туру та турнірна таблиця УПЛ

Черговий вікенд в чемпіонаті України виявився неповним через перенесення гри в Одесі. Натомість інші гранди УПЛ не виграли, а чинні сенсаційні лідери лише закріпили своє становище.

Знову низька результативність

У чемпіонаті України сезону 2023-2024 підійшла до завершення основна частина 12 туру. Вікенд вийшов неповним, адже Шахтар та Чорноморець перенесли свою гру через напружений календар "гірників", пише 24 канал.

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У семи матчах команди забили лише 13 голів, тобто в середньому 1,86 м'ячі за матч. Це невисокий показник для УПЛ. Всі результати туру наступні:

Кривбас – Дніпро-1 3:0

Колос – Динамо 1:1

Зоря – Полісся 0:1

Рух – Олександрія 0:0

Минай – Верес 0:0

ЛНЗ – Оболонь 3:0

Ворскла – Металіст 1925 2:2

Основні моменти 12 туру

Центральний матч тура не подарував фанатам інтриги. Лідер турнірної таблиці Кривбас розгромив потенційного борця за чемпіонство Дніпро-1. Це зберігло криворіжців на першому місці, тоді як підопічні Максимова перервали свою 5-матчеву переможну серію.

Динамо вкотре допустило осічку, зігравши внічию на виїзді із Колосом. Це вже третя поспіль втрата очок для "біло-синіх", а ось Колос вп'яте в останніх шести матчах грає внічию.

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Полісся продовжує переслідувати Кривбас. закріпившись на другому місці. Команда Юрія Калитвинцева мінімально обіграла Зорю, яка ніяк не може піднятися з низин таблиці.

ЛНЗ покращив своє становище, впевнено розібравшись із Оболонню. А ось Минай та Верес голів не забивали, що залишило обидва клуби на останніх місцях.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Кривбас 12 8 2 2 25-11 26 2 Полісся 12 8 1 3 19-8 25 3 Шахтар 10 6 3 1 20-10 21 4 Дніпро-1 11 6 3 2 13-10 21 5 Рух 11 5 5 1 19-10 20 6 Чорноморець 11 6 1 4 18-11 19 7 Динамо 9 5 1 3 23-15 16 8 Колос 12 3 7 2 8-8 16 9 Ворскла 13 4 2 6 14-23 14 10 ЛНЗ 12 3 3 6 11-15 12 11 Металіст 1925 11 3 3 5 9-12 12 12 Оболонь 12 3 3 6 8-17 12 13 Олександрія 12 2 4 6 7-17 10 14 Зоря 10 2 3 5 10-13 9 15 Верес 11 1 4 6 8-17 7 16 Минай 12 0 5 7 6-21 5

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Найкращі бомбардири УПЛ:

Віталій Буяльський (Динамо) – 6 Максим Задерака (Кривбас) – 6 Олег Кожушко (Кривбас) – 6 Юрій Климчук (Рух) – 5 Владислав Ванат (Динамо) – 4 Ілля Квасниця (Рух) – 4 Андрій Штогрін (Чорноморець) – 4 Андрій Ярмоленко (Динамо) – 4 Едуардо Герреро (Зоря) – 4 Олексій Гуцуляк (Дніпро-1) – 4 Бені Макуана (Полісся) – 4

Розклад 13 туру чемпіонату України