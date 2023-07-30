Неймовірний старт Динамо та провал Зорі: підсумки 1 туру УПЛ та турнірна таблиця

Головні фаворити на чемпіонство розпочали сезон з перемог, тоді як Дніпро-1 пропускав тур. Розповідаємо про головні моменти першого туру чемпіонату України.

УПЛ почалась

Чемпіонат України з футболу 2023-2024 нарешті стартував! Це вже 33-ій сезон УПЛ в історії і другий – під час дії воєнного стану. 24 канал підбиває підсумки стартового вікенду турніру.

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Перший тур УПЛ вийшов обрізаним, адже один із матчів перенесли на невизначений термін. Ворскла мала б зіграти із Дніпром-1, проте обидві команди нині виступають в єврокубках.

У семи зустрічах вікенду було забито 16 голів. Це в середньому 2,28 м'ячі за матч, що є середнім показником. Всі результати першого туру виглядають наступним чином:

Оболонь – Колос 0:0

Верес – Полісся 0:2

Рух – Зоря 2:1

Металіст 1925 – Шахтар 1:2

ЛНЗ – Чорноморець 0:2

Динамо – Минай 4:1

Олександрія – Кривбас 1:0

Основні моменти 1 туру

Головна сенсація – поразка Зорі у першому матчі за керівництвом Лалатовича. Луганці вийшли вперед у бою з Рухом, але у другому таймі дали львів'янам створити камбек.

Найлегшу перемогу здобуло Динамо, яке пропустило першим від Миная. Дублем відзначився Владислав Ванат, а ось Андрій Ярмоленко промовчав у дебютному матчі після повернення в УПЛ.

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Шахтар комфортно обіграв Металіст 1925, але гра залишила неприємний післясмак. "Гірники" надовго втратили Валерія Бондаря. Основний центрбек зламав ключицю та пропустить орієнтовно два місяці.

Серед новачків перемогу здобуло лише Полісся. Перемога команди Калітвінцева над Вересом вийшла досить впевненою, а стартовим голом за житомирців відзначився новачок Бен Макуана

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Динамо 1 1 0 0 4-1 3 2 Чорноморець 1 1 0 0 2-0 3 3 Полісся 1 1 0 0 2-0 3 4 Шахтар 1 1 0 0 2-1 3 5 Рух 1 1 0 0 2-1 3 6 Олександрія 1 1 0 0 1-0 3 7 Колос 1 0 1 0 0-0 1 8 Оболонь 1 0 1 0 0-0 1 9 Дніпро-1 0 0 0 0 0-0 0 10 Ворскла 0 0 0 0 0-0 0 11 Зоря 1 0 0 1 1-2 0 12 Металіст 1925 1 0 0 1 1-2 0 13 Кривбас 1 0 0 1 0-1 0 14 Верес 1 0 0 1 0-2 0 15 ЛНЗ 1 0 0 1 0-2 0 16 Минай 1 0 0 1 1-4 0

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Розклад 2 туру чемпіонату України