УПЛ дарує пекельну боротьбу за виживання: детальний розклад сил серед претендентів на виліт
Прямі путівки в Першу лігу вже майже гарантували Львів та Металіст. А ось за непотрапляння у плей-аут між собою посперечаються аж сім команд. Розбираємо їх шанси на порятунок.
В чемпіонаті України залишилось зіграти всього два тури. Практично визначились команди, які представлять нашу країну в єврокубках, пише 24 канал.
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А ось у боротьбі за виживання настає гаряча розв'язка. Одразу вісім команд претендують на виліт та місця у перехідних іграх. Одна команда вже гарантовано залишить УПЛ – ФК Львів точно буде останнім.
Турнірна таблиця УПЛ (8-16 місця) за два тури до фінішу:
- Колос – 33
- Чорноморець – 32
- Металіст 1925 – 31
- Минай – 30
- Інгулець – 28
- Рух – 28
- Верес – 28
- Металіст – 22
- Львів – 13
Одним із них буде черкаський ЛНЗ. Друге місце дістанеться або запорізькому Металургу, або львівським Карпатам. Пропонуємо поглянути, який календар очікує на претендентів на виліт в УПЛ.
|МІСЦЕ
|КОМАНДА (ОЧКИ)
|29 ТУР
|30 ТУР
|8
|Колос (33)
|Ворскла (г)
|Львів (д)
|9
|Чорноморець (32)
|Рух (д)
|Металіст (г)
|10
|Металіст 1925 (31)
|Кривбас (д)
|Динамо (д)
|11
|Минай (30)
|Металіст (г)
|Зоря (д)
|12
|Інгулець (28)
|Львів (г)
|Верес (г)
|13
|Рух (28)
|Чорноморець (г)
|Олександрія (д)
|14
|Верес (28)
|Динамо (г)
|Інгулець (д)
|15
|Металіст (22)
|Минай (д)
|Чорноморець (д)
МЕТАЛІСТ
Вже по суті очевидно, що харків'яни доєднаються до Львова у дуеті тих, хто напряму вилетить в Першу лігу. Металіст відстає на шість балів від Інгульця, Руха та Вереса і максимум, що може – наздогнати це тріо. І то, для цього треба, щоб хтось із заочних суперників прав обидві гри.
Ба більше, Металіст вже точно не обжене Інгулець та Рух. Першим харків'яни поступаються за особистими зустрічами (1:1, 1:2). З "жовто-чорними" у них паритет (2:1, 1:2). Але різниця м'ячів на боці Руха – -8 проти -28 у Металіста.
Єдина надія харків'ян – Верес, адже по особистих зустрічах вони його переважають (2:1, 5:5). Але повірити у дві поспіль перемоги такого кризового Металіста може хіба що людина з багатою фантазією. Тому на "абалдєнних" чекає Перша ліга.
Приблизні шанси на порятунок (думка автора): 1%
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КОЛОС І ЧОРНОМОРЕЦЬ
Хіба що формально на перехідні матчі претендують Колос та Чорноморець. Вони мають перевагу над Інгульцем, Рухом та Вересом за особистими матчами (хоча одеситам ще треба буде грати з Рухом).
Тому ковалівцям достатньо одного разу зіграти внічию, одеситам набрати два бали. Обидва клуби будуть грати із записними аутсайдерами, тому шансів потрапити у плей-аут мінімальні.
Приблизні шанси на порятунок (думка автора): 99%
МЕТАЛІСТ 1925
Харківський клуб має, мабуть, найскладніший календар з усіх суперників – Кривбас та Динамо. Втім підопічні Едмара має очковий запас у три бали.
Правда, Кривбас вже не має мотивації на сезон, кияни ж теж вже змирились із четвертим місцем. Але 25-им доведеться постаратись, щоб не пропустити вперед три команди.
Приблизні шанси на порятунок (думка автора): 50%
МИНАЙ
Закарпатці йдуть у двох балах попереду зони плей-аут, але в їх календарі чітко видніються +3 очки в останніх турах. Минай має долати Металіст, але навряд чи зможе зачепитись за бали у грі із Зорею.
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Навіть цього має вистачити, щоб залишитись у рятівній зоні. На руку Минаю та Металісту 1925 гратиме і те, що на Рух, Верес, Інгулець і Чорноморець очікуватимуть лобові матчі з прямими конкурентами. Значить, хтось таки втрачатиме очки.
Приблизні шанси на порятунок (думка автора): 70%
ІНГУЛЕЦЬ
Петрівці не виграють вже сім матчів поспіль, але у трійці головних аутсайдерів боротьби поул-позішн саме на їх боці. В першу чергу завдяки матчу проти майже "мертвого" ФК Львів.
Друга ж гра для команди Ковальця буде лобовою проти Вереса. При цьому першу гру Інгулець виграв у рівненців, але Руху петрівці за особистими зустрічами поступаються (1:0, 0:3).
Приблизні шанси на порятунок (думка автора): 50%
РУХ
Але головною надією для вище зазначених команд є складний календар команд, які нині перебувають у зоні плей-аут. Рух битиметься на виїзді з Чорноморцем, а потім прийме Олександрію, яка майже вийшла в Лігу конференцій.
Підопічні Пономарьова можуть здобути 3-4 бали у цих іграх і наздогнати ті ж Металіст 1925 та випередити Інгулець. При цьому львів'яни мають перевагу над обома командами в особистих іграх або різниці м'ячів. Але при цьому Рух не буде фаворитом у жодному з матчів, а за відсутності хоча б однієї перемоги шансів небагато.
Приблизні шанси на порятунок (думка автора): 25%
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ВЕРЕС
А ось рівненці поки виглядають головним аутсайдером. Підопічним Вірта грати проти Динамо, а в останньому турі на них чекає лобова гра з Інгульцем. Якщо ж Верес не здобуде у цих матчах жодної перемоги, то на них чекатиме плей-аут.
Можна впевнено сказати, що Верес робитиме ставку на перемогу над петрівцями. У них тоді буде перевага в особистих іграх. До того ж, перемога може в теорії допомогти наздогнати Металіст 1925, який Верес вже двічі обігрував.
Приблизні шанси на порятунок (думка автора): 30%
Графік особистих зустрічей:
|Є ПЕРЕВАГА
|ПОСТУПАЮТЬСЯ
|Металіст 1925
|Інгулець
|Минай
Рух*
Верес
|Минай
|Металіст 1925
Інгулець*
|Рух*
Верес*
|Інгулець
|Верес**
|Металіст 1925
Минай*
Рух
|Рух
|Металіст 1925*
Минай*
Інгулець
|Верес*
|Верес
|Металіст 1925
Минай*
Рух*
|Інгулець**
* – команди мають паритет в особистих зустрічах, тому перевага визначається по різниці м'ячів
** – Інгулець обіграв Верес у першому матчі (1:0), другий команди ще не зіграли
Прогноз 24 каналу:
- Колос
- Чорноморець
- Минай
- Інгулець
- Металіст 1925
- Рух
- Верес