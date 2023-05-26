УПЛ дарує пекельну боротьбу за виживання: детальний розклад сил серед претендентів на виліт

Прямі путівки в Першу лігу вже майже гарантували Львів та Металіст. А ось за непотрапляння у плей-аут між собою посперечаються аж сім команд. Розбираємо їх шанси на порятунок.

В чемпіонаті України залишилось зіграти всього два тури. Практично визначились команди, які представлять нашу країну в єврокубках, пише 24 канал.

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А ось у боротьбі за виживання настає гаряча розв'язка. Одразу вісім команд претендують на виліт та місця у перехідних іграх. Одна команда вже гарантовано залишить УПЛ – ФК Львів точно буде останнім.

Турнірна таблиця УПЛ (8-16 місця) за два тури до фінішу:

Колос – 33 Чорноморець – 32 Металіст 1925 – 31 Минай – 30 Інгулець – 28 Рух – 28 Верес – 28 Металіст – 22 Львів – 13

Формат вильоту. 15-16 місця напряму вилетять в Першу лігу. Натомість команди, що завершать на 13 та 14 позиціях, гратимуть у матчах плей-офф. Їх суперниками будуть клуби з 3 та 4 місць другого дивізіону.

Одним із них буде черкаський ЛНЗ. Друге місце дістанеться або запорізькому Металургу, або львівським Карпатам. Пропонуємо поглянути, який календар очікує на претендентів на виліт в УПЛ.

МІСЦЕ КОМАНДА (ОЧКИ) 29 ТУР 30 ТУР 8 Колос (33) Ворскла (г) Львів (д) 9 Чорноморець (32) Рух (д) Металіст (г) 10 Металіст 1925 (31) Кривбас (д) Динамо (д) 11 Минай (30) Металіст (г) Зоря (д) 12 Інгулець (28) Львів (г) Верес (г) 13 Рух (28) Чорноморець (г) Олександрія (д) 14 Верес (28) Динамо (г) Інгулець (д) 15 Металіст (22) Минай (д) Чорноморець (д)

МЕТАЛІСТ

Вже по суті очевидно, що харків'яни доєднаються до Львова у дуеті тих, хто напряму вилетить в Першу лігу. Металіст відстає на шість балів від Інгульця, Руха та Вереса і максимум, що може – наздогнати це тріо. І то, для цього треба, щоб хтось із заочних суперників прав обидві гри.

Ба більше, Металіст вже точно не обжене Інгулець та Рух. Першим харків'яни поступаються за особистими зустрічами (1:1, 1:2). З "жовто-чорними" у них паритет (2:1, 1:2). Але різниця м'ячів на боці Руха – -8 проти -28 у Металіста.

Єдина надія харків'ян – Верес, адже по особистих зустрічах вони його переважають (2:1, 5:5). Але повірити у дві поспіль перемоги такого кризового Металіста може хіба що людина з багатою фантазією. Тому на "абалдєнних" чекає Перша ліга.

Приблизні шанси на порятунок (думка автора): 1%

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КОЛОС І ЧОРНОМОРЕЦЬ

Хіба що формально на перехідні матчі претендують Колос та Чорноморець. Вони мають перевагу над Інгульцем, Рухом та Вересом за особистими матчами (хоча одеситам ще треба буде грати з Рухом).

Тому ковалівцям достатньо одного разу зіграти внічию, одеситам набрати два бали. Обидва клуби будуть грати із записними аутсайдерами, тому шансів потрапити у плей-аут мінімальні.

Приблизні шанси на порятунок (думка автора): 99%

МЕТАЛІСТ 1925

Харківський клуб має, мабуть, найскладніший календар з усіх суперників – Кривбас та Динамо. Втім підопічні Едмара має очковий запас у три бали.

Правда, Кривбас вже не має мотивації на сезон, кияни ж теж вже змирились із четвертим місцем. Але 25-им доведеться постаратись, щоб не пропустити вперед три команди.

Приблизні шанси на порятунок (думка автора): 50%

МИНАЙ

Закарпатці йдуть у двох балах попереду зони плей-аут, але в їх календарі чітко видніються +3 очки в останніх турах. Минай має долати Металіст, але навряд чи зможе зачепитись за бали у грі із Зорею.

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Навіть цього має вистачити, щоб залишитись у рятівній зоні. На руку Минаю та Металісту 1925 гратиме і те, що на Рух, Верес, Інгулець і Чорноморець очікуватимуть лобові матчі з прямими конкурентами. Значить, хтось таки втрачатиме очки.

Приблизні шанси на порятунок (думка автора): 70%

ІНГУЛЕЦЬ

Петрівці не виграють вже сім матчів поспіль, але у трійці головних аутсайдерів боротьби поул-позішн саме на їх боці. В першу чергу завдяки матчу проти майже "мертвого" ФК Львів.

Друга ж гра для команди Ковальця буде лобовою проти Вереса. При цьому першу гру Інгулець виграв у рівненців, але Руху петрівці за особистими зустрічами поступаються (1:0, 0:3).

Приблизні шанси на порятунок (думка автора): 50%

РУХ

Але головною надією для вище зазначених команд є складний календар команд, які нині перебувають у зоні плей-аут. Рух битиметься на виїзді з Чорноморцем, а потім прийме Олександрію, яка майже вийшла в Лігу конференцій.

Підопічні Пономарьова можуть здобути 3-4 бали у цих іграх і наздогнати ті ж Металіст 1925 та випередити Інгулець. При цьому львів'яни мають перевагу над обома командами в особистих іграх або різниці м'ячів. Але при цьому Рух не буде фаворитом у жодному з матчів, а за відсутності хоча б однієї перемоги шансів небагато.

Приблизні шанси на порятунок (думка автора): 25%

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ВЕРЕС

А ось рівненці поки виглядають головним аутсайдером. Підопічним Вірта грати проти Динамо, а в останньому турі на них чекає лобова гра з Інгульцем. Якщо ж Верес не здобуде у цих матчах жодної перемоги, то на них чекатиме плей-аут.

Можна впевнено сказати, що Верес робитиме ставку на перемогу над петрівцями. У них тоді буде перевага в особистих іграх. До того ж, перемога може в теорії допомогти наздогнати Металіст 1925, який Верес вже двічі обігрував.

Приблизні шанси на порятунок (думка автора): 30%

Графік особистих зустрічей:

Є ПЕРЕВАГА ПОСТУПАЮТЬСЯ Металіст 1925 Інгулець Минай

Рух*

Верес Минай Металіст 1925

Інгулець* Рух*

Верес* Інгулець Верес** Металіст 1925

Минай*

Рух Рух Металіст 1925*

Минай*

Інгулець Верес* Верес Металіст 1925

Минай*

Рух* Інгулець**

* – команди мають паритет в особистих зустрічах, тому перевага визначається по різниці м'ячів

** – Інгулець обіграв Верес у першому матчі (1:0), другий команди ще не зіграли * – команди мають паритет в особистих зустрічах, тому перевага визначається по різниці м'ячів** – Інгулець обіграв Верес у першому матчі (1:0), другий команди ще не зіграли

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