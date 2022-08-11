Після мінімальної перемоги: де дивитись матч-відповідь Ліги конференцій Університатя – Зоря

Луганська Зоря 11 серпня зіграє матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій. Українські фанати будуть мати декілька варіантів перегляду поєдинку.

Зоря спробує зберегти місце у Лізі конференцій

У першому матчі Зоря мінімально обіграла Університатю з рахунком 1:0. Єдиний та переможний гол забив Денис Нагнойний, пише 24 канал.

До теми Підкорити румунську вершину: прогноз на матч-відповідь Університатя – Зоря у Лізі конференцій

Такий рахунок ще не вивів підопічних Патріка ван Леувена у наступний раунд Ліги конференцій, але залишив шанси на прохід румунській команді.

Матч-відповідь, який відбудеться у Крайові, у прямому ефірі покаже ОТТ-платформа Setanta Sports.

Також українські уболівальники зможуть переглянути зустріч на телеканалі "2+2", але трансляцію матчу буде з 15-хвилинною затримкою.

Переможець цього протистояння у наступному колі зіграє проти тріумфатора пари Лугано – Хапоель. У першій зустрічі впевнену перемогу з рахунком 2:0 здобув Хапоель Беер-Шева (Ізраїль).

Початок матчу-відповіді Університатя – Зоря о 20:30 за київським часом.

Нагадаємо, що полтавська Ворскла ще у першому колі закінчила свої виступи у кваліфікації Ліги конференцій. Кривдником ворсклян став шведський АІК.