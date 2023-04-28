Російська ракета ледь не влучила у готель в Умані, де зупинилась олімпійська призерка Лузан

Вночі 28 квітня росіяни масово атакували Україну. Ціллю загарбників знову стало мирне населення нашої країни.

Ще 27 квітня 400 українських веслувальників із 21 області нашої країни заполонили води в Умані, де відбувається Кубок України з веслування на байдарках і каное. Такого рівня змагання там проводять уперше.

До теми Удар по багатоповерхівці Умані та вибухи в Києві: що відомо про нічну атаку окупантів

Терористичний удар по мирному населенню в Умані

Однак вже 28 квітня спортивну атмосферу у місті окупанти перетворили у траур. Вночі росіяни завдали ракетного удару по багатоповерхівці, де тепер повністю зруйновано весь під'їзд. Ворог випустив 23 крилаті ракети, силами нашого ППО було знищено 21 ворожий снаряд, які вилетіли з літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря, та 2 БпЛА.

За попередніми даними, у цьому зруйнованому під'їзді проживали 109 осіб, 46 квартир, з них 27 повністю знищені. На місці трагедії працюють рятувальники, який шукають людей під завалами. Наразі відомо про 10 загиблих, серед яких двоє 10-річних дітей, ще дев'ятеро перебувають у лікарні, одна з яких у вкрай важкому стані.

Лузан: Ви вважаєте це справедливо вирішувати питання допуску російського спорту до міжнародних змагань?

Спортивна спільнота України від самого ранку реагує на черговий терористичний обстріл. Найрізкіше на це відреагувала дворазова олімпійська призерка у Токіо-2020 з веслування на каное Людмила Лузан. Ворожа ракета влучила у багатоповерхівку, яка розташовувалася лише за 300 метрів від готелю, де проживають українські веслувальники, які приїхали на Кубок України в Умань.

Лузан зізналась, що прокинулась від звуків вибухів та від того, що у номері все тряслось. 28 квітня в Умані за графіком повинні були відбутись фінали на 200 метрів. Однак через нервовий зрив Людмила відмовилась брати участь у фінальних заїздах.

Спортсменка вважає недоречним виходити на старту, коли у місті панує траур за загиблими.

Вважаю це недоречним, коли в місті траур, а ми будемо виступати після ракетної атаки, спостерігаючи як місто в паніці та скорботі. Дуже співчуваю всім родинам загиблих та поранених,

– написала Лузан.

Також олімпійська призерка звернулась до Міжнародної федерації каное із запитанням: "Ви вважаєте це справедливо вирішувати питання допуску російського спорту до міжнародних змагань?".

Почуйте. У нашій країні триває війна понад рік, український народ знищують. Це не допустимо і низько навіть для обговорення. Скільки болю і горя принесла нам ця війна. Вистоїмо і поборемо ворога. Українці незламний народ,

– додала українська каноїстка.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація веслування на байдарках та каное дослухалась до рекомендації МОК та вже найближчим часом планує ухвалити рішення щодо повернення російських та білоруських веслувальників.

Зверніть увагу! За словами головного тренера збірної України Ігоря Нагаєва, змагання закінчаться у запланований термін. Про це наставник розповів у коментарі "Суспільне Спорт".