В улюблених кольорах Петракова: у якій формі збірна України зіграє проти Уельсу

Залишилось лише декілька годин до "фіналу життя" за участі збірної України. "Синьо-жовті" у ключовому матчі проти Уельсу будуть боротись за путівку у Катар.

Кольори, які не відлякають фарт

Вже о 19:00 буде визначатись останній учасник чемпіонату світу-2022, який відбудеться у Катарі. Напередодні фіналу плей-офф відбору збірні Уельсу та України визначились із кольорами ігрової форми.

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Українці вийдуть на футбольне поле в улюбленому кольорі головного наставника команди Олександра Петракова – синьому. Голкіпер одягне салатовий комплект.

Раніше тренер пояснив, чому наша національна команда так часто грає у синьому комплекті форми. Петраков зазначив, що просто цей колір є його улюбленим. У нього немає такого, що на фарт, просто подобається цей колір.

Валлійські футболісти приміряють традиційну червону форму, а воротар буде стояти у рамці воріт у сірих тонах.



Кольори комплектів форм збірних на гру / Фото УАФ

Тренерський штаб збірної України на чолі оголосив заявку на поєдинок. Петраков не став робити жодних змін, якщо порівнювати список команди з попереднім відбірковим матчем проти Шотландії.

Обидві команди мають шанс вдруге у своїй історії пробитись на чемпіонат світу. "Синьо-жовті" востаннє грали на Мундіалі ще за часів Олега Блохіна, а це було 16 років тому. Валлійці виходити на ЧС ще давніше – у 1958-му році.

У півфіналі плей-офф відбору "синьо-жовті" переграли шотландців із рахунком 1:3. Авторами голів у складі України стали Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук та Артем Довбик.

Уельс ще у березні переміг Австрію у боротьбі за путівку у Катар.

Поєдинок Уельс – Україна відбудеться у Кардіффі о 19:00.