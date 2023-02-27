Хорватські фанати підтримали захисників "Азовсталі", які перебувають у полоні окупанта: відео

Загребське Динамо 26 лютого приймало Хайдук у центральному матчі Хорватської футбольної ліги. Окрім футболу у поєдинку була акція на підтримку українських полонених.

Ультрас загребського Динамо вивісив на трибунах банер із гаслом "Свободу Азову", який прикрасив ще й шеврон підрозділу та біла сова з мечем.

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Хорвати солідарні з Україною

Також на матч Динамо – Хайдук на трибунах стадіону "Максимір" були українські прапори та невеличкі плакати з іменами військових, які захищали від ворога тимчасово окупований Маріуполь.

Акція підтримки супроводжувалась українськими гаслами "Слава Україні!". На що фанати показували банер "Heroiam Slava!". Ось таким потужним перфоменсом хорвати вирішили підтримати Україну, яка вже понад рік воює проти Росії та повертає свої землі. Хорватські футбольні фанати стоять пліч-о-пліч із українцями.



Ультрас Динамо Загреб / Фото з телеграм-каналу Асоціації родин захисників "Азовсталі"

Ультрас Динамо Загреб підтримав українських полонених: дивіться відео

Нагадаємо, що 24 лютого 2023 року були перші роковини з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Реакція Асоціації родин захисників "Азовсталі"

На таку потужну акцію хорватів відреагували сім'ї захисників Маріуполя.

Асоціація родин захисників "Азовсталі" висловили подяку хорватському ультрас, а також тим, хто виходив на головні вулиці та площі своїх міст у світі, аби нагадати, що ще у російському полоні перебуває багато українських захисників.

Асоціація родин захисників "Азовсталі" дякує вболівальникам з Хорватії за підтримку українських героїв, а також тисячам тих, хто минулими вихідними виходив на площі по всьому світу і нагадував про полон героїчних захисників "Азовсталі". Разом – сила!,

– йдеться у публікації в телеграм-каналі.

Відзначимо, що Україна щодня робить усе можливе, аби усі захисники повернулись додому.

Цей поєдинок Хорватської футбольної ліги закінчився впевненою перемогою загребського Динамо 4:0 над Хайдуком. Динамівці продовжують лідирувати у сезоні, маючи у своєму активі 55 балів, що на 11 пунктів більше, аніж набрав Хайдук.