Ультрас Динамо влаштували масову бійку зі стрюардами під час матчу: відео

У неділю, 1 серпня, київське Динамо на НСК "Олімпійський" відкривало сезон для себе матчем з Вересом. Крім футболу на стадіоні були і бійки.

В ході гри виникла бійка між стюардами матчу і фанатами Динамо.

Як це було Динамо розгромило Верес, перші два голи було забито до 6-ї хвилини: відео

У телеграмі "Динамо Київ Inside" повідомили про те, що сталося так: "З приводу бійки в секторі. Ексцес виконавців. Один з фанів намагався прорватися на поле, один з охоронців занадто перестарався в захопленні. Обурилися і погундосили. Буває".

Обидві конфліктуючі сторони застосували сльозогінний газ, а ультрас Динамо при цьому кидали в стюардів контейнерами для сміття.

Відео бійки ультрас і стюардів у матчі Динамо – Верес

Динамо – Верес: коротко про матч