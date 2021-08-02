Ультрас Динамо влаштували масову бійку зі стрюардами під час матчу: відео
2 серпня 2021 , 08:13Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У неділю, 1 серпня, київське Динамо на НСК "Олімпійський" відкривало сезон для себе матчем з Вересом. Крім футболу на стадіоні були і бійки.
В ході гри виникла бійка між стюардами матчу і фанатами Динамо.
Як це було Динамо розгромило Верес, перші два голи було забито до 6-ї хвилини: відео
У телеграмі "Динамо Київ Inside" повідомили про те, що сталося так: "З приводу бійки в секторі. Ексцес виконавців. Один з фанів намагався прорватися на поле, один з охоронців занадто перестарався в захопленні. Обурилися і погундосили. Буває".
Обидві конфліктуючі сторони застосували сльозогінний газ, а ультрас Динамо при цьому кидали в стюардів контейнерами для сміття.
Відео бійки ультрас і стюардів у матчі Динамо – Верес
Динамо – Верес: коротко про матч
- Динамо без проблем розбило Верес у 2 турі УПЛ – 4:0.
- Динамо одразу пішло вперед, подарувавши два забитих м'ячі вже до 6 хвилини матчу. Спочатку Попов головою переправив м'яч у ворота після скидки Караваєва, а вже через 2 хвилини Тимчик точним навісом знайшов у штрафному Гармаша.
- Ідеальний початок матчу для Динамо зіпсувала травма Попова. Втім, ще до перерви кияни зробили перевагу розгромною завдяки класному голу Тимчика – Олександр влетів у штрафний, підібрав м'яч під ліву ногу та пробив у ближню дев'ятку. А крапку в зустрічі поставив Циганков, заробивши пенальті на останніх хвилинах.