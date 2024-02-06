Вічна пам'ять: фани Динамо щемливо згадали воїнів, які віддали життя за свободу України – відео
Джерело:WBC | Ультрас Динамо
Після початку російської агресії проти України футбольні фанати стали одними з перших, хто став на захист рідної країни. Вони продемонстрували всім, що є гордістю нації, а не неблагополучним соціальним елементом, якими їх публічно намагалися виставити.
На жаль, війна неможлива без трагічних подій. І ультрас киян вже втратили велику кількість своїх побратимів, з якими роками підтримували "біло-синіх".
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Назавжди в пам'яті
Спільнота активних уболівальників киян у щемливому відео пригадала своїх друзів, які тепер спостерігають за результатами Динамо з небес.
33 фанати, які, на жаль, вже ніколи не прийдуть на улюблений сектор. Імена яких навіки залишаться в історії фанатського руху, як смілих і відважних воїнів,
– йдеться у повідомленні-згадці про полеглих у боях.
Дивіться відео про загиблих захисників України з фанатського сектора Динамо
Зазначимо, що свій наступний офіційний поєдинок київське Динамо проведе 25 лютого на виїзді проти Металіста 1925, стартовий свисток пролунає о 15:30.
Довідка. Наразі кияни посідають п'яте місце в турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від лідера на 6 очок, проте команда Шовковського має 3 матчі в запасі.