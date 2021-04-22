Навіть якщо Динамо виграє Лігу чемпіонів – з трибун лунатиме "Lucescu, Go Away", – заява ультрас

Ультрас київського Динамо White Boys Club (WBC) пояснили, чому влаштували акцію протесту проти головного тренера команди Мірчі Луческу під час 1/2 фіналу Кубка України з Агробізнесом (3:0).

Рішення не зміниться незалежно від кількості виграних трофеїв

Фани Динамо нагадали, що влітку 2020 року відмовилися від активної підтримки команди, поки екстренер Шахтаря Мірча Луческу є її головним тренером.

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Ультрас кажуть, що їх ставлення до Луческу не зміниться незалежно від кількості виграних трофеїв. У перший же сезон Динамо з Луческу вже виграло Суперкубок України, на 99% оформило чемпіонство в УПЛ та зіграє у фіналі Кубка України.

Причина цього рішення – не професійна кваліфікація румуна, а його людські якості, які нас категорично не влаштовують. Відповідно, це рішення не зміниться незалежно від кількості виграних трофеїв. Навіть якщо Динамо здобуде для Києва Кубок Ліги Чемпіонів – з трибун лунатиме: "Lucescu, Go Away!",

– заявили фани.

Під час матчу з Агробізнесом воротар Динамо Георгій Бущан, перебуваючи на лаві запасних, вступив у полеміку з фанами. Він сказав: "Тільки дурні не змінюють свою думку".

Ультрас київського клубу заявили, що їм не потрібне повернення трофеїв такою ціною.

"Гравці стверджують, що нам потрібен був результат. Так, це правда. Ми втомилися від систематичних програшів головному супернику і припинення боротьби за чемпіонство задовго до завершення чемпіонату. Ми втомилися від відсутності гри на полі та від постійних порожніх обіцянок щось змінити.

Але якою ціною? Невже хтось серйозно думає, що ми будемо радіти результатам тренера, чиє призначення не могли уявити у найстрашнішому сні? Чи приймемо тренера, з яким продовжує асоціюватися уся принциповість і ненависть так званого "дербі"? Підтримуватимемо тренера, від якого несло і несе медійним брудом? Чиї методи роботи ґрунтуються на вихованні симулянтів та провокаторів?", – мовиться у повідомленні.

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Луческу не місце у Динамо Київ! Це наша точка зору, ми маємо на неї право і будемо відстоювати її чітко, послідовно і від матчу до матчу,

– мовиться у заяві WBC Ультрас Динамо.

Що сталося під час матчу Агробізнес – Динамо