Ультрас Динамо побили глядачів із дітьми: деталі звірячого вчинку фанатів

Фанати київського Динамо із негативної сторони відзначились під час матчу улюбленої команди. Ультрас побили мирних глядачів, які зробили зауваження щодо використання піротехніки на трибунах.

Кров, переломи та налякані діти

Ультрас чемпіона України напав на глядачів, які сиділи на сусідньому секторі. Фанати Динамо почали палити піротехніку під час матчу улюбленої команди та Олександрії. Через що отримали зауваження у свою сторону.

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Один із чоловіків попросив фанатів перестати палити димові шашки, які шкідливо впливають на здоров'я дітей, які сиділи у секторі. За словами однією з очевидиць, вона разом з друзями та дітьми, які займаються футболом, прийшла на матч динамівців, щоб наочно підтримати рідну команду.

Раніше повідомлялось, що фанати Динамо побились із уболівальниками Олександрії. Однак все було значно гірше – свої побили ж своїх. Крісла НСК "Олімпійський" були залиті кров'ю.



Крісла у крові на НСК "Олімпійський" / Фото з фейсбуку Ірини Федорченко

Діти почали кашляти, коли дим дійшов на їх сектор. Один із батьків пішов просити фанатів загасити піротехніку. У відповідь він був відправлений на три букви і забризканий газовим балончиком.

Відразу після цього декілька фанатів вирішили фізичною силою відповісти на зауваження. Вони наче звірі перестрибувати через паркан на сусідній сектор та бити її знайомого. Інші заступились за хлопця, але це не допомогло. Почалась масова бійка, у якій ультрас киян добре відлупцював глядачів. Про це вона розповіла у коментарі tribuna.com.

У її чоловіка перелом руки зі зміщенням і синці по всьому тілу. На своїй сторінці у фейсбуці жінка уболівальниця виклала пост, у якому із сарказмом подякувала працівникам стадіону за безпеку під час матчу улюбленої команди.

Ще один із постраждалих розповів про бійку на трибунах.

Із 4-5 людей із нашої сторони в одного перелом руки зі зміщенням. В іншого перелом носа, у всіх синці по тілу. Били стадом за ввічливе зауваження не палити димові шашки, тому що дітям не було чим дихати,

– заявив один з глядачів матчу у коментарі tribuna.com.