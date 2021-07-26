"Геть з клубу": ультрас Чорноморця не прийшли на матч з Десною, але вивісили банер – фото
26 липня 2021 , 19:54Читать новость на русском
Ультрас Чорноморця не відвідували виїзний матч 1-го туру УПЛ проти Десни (0:3). На гостьовій трибуні висів банер "Геть з клубу".
Напис на транспаранті не адресований конкретній особі або групі осіб, але цілком ймовірно стосується політики клубу, при якій в стан чорноморської команди запрошуються вихованці Динамо, колишні тренера.
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Таким чином, фанати виступають проти засилля київських функціонерів як в керівництві клубу, так і в команді.
Банер на матчі Десна – Чорноморець / Фото: Troublemakers & Ultras Action
Що відомо про "динамізацію" Чорноморця
- Екстренер молодіжної команди Динамо Юрій Мороз очолив Чорноморець 26 червня. До його тренерського штабу увійшли Сергій Шматоваленко і Андрій Анненков, які працювали з наставником у молодіжних командах "біло-синіх".
- Раніше ЗМІ заявляли, що одеський клуб може перетворитися на фарм-клуб Динамо – до Чорноморця вже приєдналась низка молодих гравців киян.