У суботу, 18 листопада, у столиці Болгарії Софії відбувся благодійний футбольний турнір. Його організаторами виступили фанати місцевого клубу Левські.

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Ультрас Левські підтримали Україну

Змагання були організовані заради збору коштів для українських воїнів. Гроші надійдуть фанатам Динамо, які воюють із загарбниками. А також Російського добровольчого корпусу – підрозділу Збройних сил Україні, який сформований з етнічних росіян.

Спеціально для турніру фанати "Левські" підготували банери з написами: "Free Azov", "Boycott Terrorussia" та іншими антикомуністичними символами.

Ультрас Левські з банерами на благодійному турнірі / twitter.com/ultrasnotreds18

Зазначимо, що це не перша акція фанатів Левські на підтримку України. Під час матчів чемпіонату Болгарії вони вивішували синьо-жовтий прапор. Також ультрас софійського клубу закликали скасувати товариські матчі з російськими командами під час тренувальних зборів.