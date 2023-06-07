У Польщі відбулися змагання Світового легкоатлетичного континентального туру категорії "Gold". Україна була представлена трьома спортсменами, пише 24 Канал.

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Чергова домінація України у стрибках у висоту

Українські стрибуни оформили медальний "дубль" на Меморіалі Ірени Шевінської з легкої атлетики. Перші дві сходинки п'єдесталу зайняли наші спортсмени – Андрій Проценко та Богдан Бондаренко.

Для чемпіона світу 2013 року Богдана Бондаренко ці змагання стали третіми в 2023 році та першими "медальними". Андрій Проценко вже ставав віцечемпіоном Європи в приміщенні на змаганнях у Стамбулі, але в літньому сезоні на п'єдестал пошани до цього не підіймався.

Виступ українців

Андрій Проценко без помилок виконав перші чотири спроби – від 2.07 метра до 2.21, згодом українець спробував підкорити висоту у 2.25, але не вдалося. Проте й 2.21 метра вистачило для спортсмена з Херсона, щоб тріумфувати на змаганнях.

Також ідентичну планку взяв і Богдан Бондаренко, але йому знадобилися дві спроби для цього, тому в нього – "срібло".

Призери змагань (у метрах)

Андрій Проценко (Україна) – 2.21

Богдан Бондаренко (Україна) – 2.21

Едгар Рівера (Мексика) – 2.17

Варте уваги. На всіх турнірах для Андрія Проценка "золото" в Бигдощі стало вже сьомою медаллю різних ґатунків від початку 2023 року.

Також Україна була представлена у змаганнях із бігу на 800 метрів. Ольга Ляхова посіла п'яте місце в забігу з 12 учасниць.