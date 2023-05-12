Від тріумфу в ЛЧ і АПЛ до боротьби за виживання: топ-інтриги для українських легіонерів у Європі

Українські футболісти виступають у багатьох європейських чемпіонатах і змагаються як за найвищі місця, так і за збереження прописки. Пропонуємо огляд головних завдань для наших співвітчизників на кінець сезону.

Футбольний сезон наближається до завершення. У більшості ліг Європи залишилось провести 3-5 турів, щоб визначити чемпіонів та невдах року. Чимало українців виступають у зарубіжних чемпіонатах і на них чекає вирішальний відрізок.

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У когось вже немає турнірних завдань, як наприклад у Михайла Мудрика з Челсі чи Іллі Забарного з Борнмута. 24 канал розповідає про головні інтриги для наших легіонерів наприкінці сезону.

АНДРІЙ ЛУНІН (Реал)

Інтрига: перемога в ЛЧ

Становище: 1/2 фіналу, 1:1 проти Манчестер Сіті (д)

Календар: Манчестер Сіті (г),

Єдиним українцем в єврокубках залишається кіпер Реала Андрій Лунін. Минулого року воротар вже перемагав у Лізі чемпіонів, але не зіграв тоді жодного матчу.

ього ж сезону Андрій виходив в групі. Тому якщо виграє, може вважатися повноцінним чемпіоном. Головна проблема для команди Анчелотті – пройти у півфіналі фаворита Манчестер Сіті. Якшо вийде, в фіналі доведеться зустрітися із Міланом або Інтером.

В чемпіонаті ж для Реала вже немає інтриги. Золото візьме Барселона, а вилетіти із топ-четвірки не вдасться. Хіба що "бланкос" можуть потішити власне его та обійти сусідів по місту з Атлетіко. За п'ять турів до фінішу "матрацники" попереду на 1 бал.

ВІКТОР ЦИГАНКОВ (Жирона)

Інтрига: боротьба за Лігу конференцій або Лігу Європи

Становище: сьоме місце, порівну балів із Атлетіком та -5 балів від шостого місця

Календар: Сосьєдад (г), Вільярреал (д), Сельта (г), Бетіс (д), Осасуна (г)

Нова команда Циганкова видає неймовірну другу половину сезону. Команда Мічела застрибнула на 7 сходинку, яка дає право на путівку в Лігу конференцій. Правда, конкуренція там серйозна, аж чотири команди знаходяться на відстані 3-х очок.

До того ж, каталонцям треба буде зіграти з прямими конкурентами, а також із Сосьєдадом, Вільярреалом та Бетісом, що боряться за місце в ЛЧ. Якщо ж Жирона вдало виступить у цих іграх, є шанси навіть зачепитися за Лігу Європи (5-6 місця).



Віктор Циганков / instagram.com/viktortsygankov

ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО (Арсенал)

Інтрига: боротьба за чемпіонство в АПЛ

Становище: друге місце, -1 бал від лідера

Календар: Брайтон (д), Ноттінгем Форест (г), Вулверхемптон (д)

Олександр Зінченко єдиний з українців ще має шанси на чемпіонство у топ-лізі. Його Арсенал за три тури до фінішу йде другим в АПЛ, відстаючи від Манчестер Сіті на одне очко.

Правда, у манкуніанців ще є матч в запасі, тому шанси "канонірів" мінімальні. До того ж. сам Зінченко не зіграє в останніх матчах сезону через травму. Але і вихід в Лігу чемпіонів вже став для Арсенала великим успіхом.

ВІТАЛІЙ МИКОЛЕНКО (Евертон)

Інтрига: виживання в АПЛ

Становище: 17 місце, +2 бали від зони вильоту

Календар: Манчестер Сіті (д), Вулверхемптон (г), Борнмут (д)

В іншому кінці таблиці свою боротьбу за виживання вестиме Віталій Миколенко з Евертона. Мерсисайдці лише минулого туру змогли вибратись із зони вильоту, але їх перевага над Лідсом та Лестером складає лише два пункти.

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Однак у суперників більш важкий календар, тоді як Евертону, окрім виїзду до МанСіті, належить зіграти з командами, які вже гарантували собі прописку. До того ж, два бали гандикапу можуть зіграти важливу роль для "ірисок".

РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ (Марсель)

Інтрига: боротьба за путівку в Лігу чемпіонів

Становище: третє місце, -2 бали від другого місця, +6 від четвертого

Календар: Анже (д), Лілль (г), Брест (д), Аяччо (г)

Марсель міг розраховувати на боротьбу за золото з ПСЖ, але незаплановані втрати очок із середняками змусили команду Маліновського перестати мріяти. Натомість поразка від Ланса у минулому турі може залишити Марсель без прямої путівки в ЛЧ.

Лише 1-2 місця гарантують собі місце в групі, тоді як бронзовий призер має зіграти у кваліфікації. Тепер підопічним Ігора Тудора треба долати аутсайдерів та непростий Лілль і при цьому сподіватись на втрати очок від Ланса.

До того ж, у шести балах позаду Монако, який готовий підстерегти будь-які втрати очок від Марселя. Тому на Маліновського і Ко чекає напружений фініш.

ЕДУАРД СОБОЛЬ (Страсбург)

Інтрига: виживання в Лізі 1

Становище: 14 місце, +3 бали над зоною вильоту

Календар: Ніцца (д), Труа (г), ПСЖ (д), Лор'ян (г)

Едуард перебрався у Страсбург взимку, щоб допомогти йому не вилетіти в Лігу 2. Цього сезону у Франції вилітає аж 4 команди, але три з них вже фактично відомі – Анже, Труа та Аяччо.

Четвертим може стати як раз Страсбург, що веде боротьбу із Брестом, Осером і Нантом. Важливою стала перемога над останніми у минулому турі, що дозволило створити гандикап над небезпечною зоною.



Едуард Соболь / instagram.com/rcsa

Календар Страсбурга посередній, тому якщо команда здобуде хоча б дві перемоги, то має врятуватись. На жаль, перші два матчі Соболю доведеться пропустити, адже у грі з Нантом він зламав ніс.

ВІКТОР КОВАЛЕНКО (Спеція)

Інтрига: виживання в Серії А

Становище: 18 місце, -3 бали від зони порятунку

Календар: Мілан (д), Лечче (г), Торіно (д), Рома (г)

Віктор Коваленко не дуже часто грає за Спецію (всього 17 матчів за сезон). Його ж команда опинилась у зоні вильоту і близька до пониження у класі. За чотири тури до фінішу відрив від рятівної зони складає 3 бали (до Верони).

До того ж, деякі конкуренти відірвались ще більше – Лечче на 4 очки, а Салернітана на 8. Календар також не на користь Спеції, на команду чекають дві гри проти борців за ЛЧ та візит до прямого конкурента.

Команді Коваленка обов'язково треба перемагати Лечче та Торіно, а також брати хоча б бал у статусі аутсайдера. Верона має схожий по силі календар, а у Лечче ж він ще і легший. Тому Коваленка від вильоту врятує хіба що збіг багатьох факторів.

ІНШІ ЛІГИ

Коротко про інтриги в чемпіонатах не топ-5. Брюгге Романа Яремчука майже на 100% гратиме в Лізі конференцій, адже піднятись вище 4 місця в чемпіонаті навряд чи вийде.



Роман Яремчук / instagram.com/r.yaremchuk

У свою чергу чемпіонську гонку веде Тарас Качараба з празькою Славією. Його команда йде другою, у двох балах позаду Спарти за 4 тури до фінішу. При цьому на команди ще очікує очна битва. Якщо ж чемпіоном стати не вийде, Славія відправиться у Лігу Європи.

Артем Громов перебрався на Кіпр і поки не зміг застовбити місце в основі АЕКа з Ларнаки. Команда, що цього сезону познущалась з українських клубів, наразі йде третьою у чемпіонаті. Це дозволить вийти у Лігу конференцій.

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За три тури до фінішу відрив від Пафоса становить 3 бали, а відставання від лідера Аріса – 6 очок. Натомість Омонія з Артемом Бєсєдіним і Романом Безусом вже точно фінішує шостою, поза єврокубковою зоною.

Має єврокубкові амбіції Микола Кухаревич у Шотландії. Українець виступає за Хіберніан, який йде п'ятим і сподівається потрапити у Лігу конференцій (4 місце). Відстань від Хартса – всього одне очко.



Микола Кухаревич / твітер Хіберніана

В Австрії має шанси вийти в Лігу чемпіонів ЛАСК з Максимом Таловєровим. За чотири матчі до кінця команда йде третьою і вже точно потрапить як мінімум в ЛЄ До другого Штума відстань становить 5 очок, а до лідера Зальбурга – 8.

Багато наших земляків виступають в Польщі, але інтриг за їх участю вже не залишилось. Ракув із Кочергіним вже став чемпіоном за три тури до фінішу, а Легія Харатіна забронювала місце у Лізі конференцій. Натомість Краковія з Коноплянкою вже втратила шанси на єврокубки.

Чимало українців грає і в Угорщині. З найпомітніших варто виділити Фехервар Євгена Макаренка та Артема Шабанова, який йде у зоні вильоту за три тури до фінішу. Правда, відстань від рятівної зони складає лише 1 бал.

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У єврокубковій зоні йде Кечкемет – друге місце і +4 бали від четвертої неєврокубкової позиції. За цю команду грають українці Месхі та Ряшко. У них в конкурентах Дебрецен із Романчуком (-1 очко від єврозон) та Академія Пушкаша з Фаворовим (-4 бали від Ліги конференцій).