"Українці – це сила": зіркові спортсменки зворушливо звернулися до захисників України

Українські спортсменки записали відеозвернення, в якому подякували захисникам України на тлі вторгнення Росії.

Олена Білосюк, Ольга Харлан, Анна Безсонова та інші відомі українські спортсменки подякували тим, хто захищає Україну від російського вторгнення, повідомляє 24 канал.

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Повне звернення українських спортсменок:

"Українці, співвітчизники, друзі. На нашу Батьківщину прийшов ворог. Збройні сили України, Національна гвардія, територіальна оборона, національна поліція, волонтери і тисячі простих людей – ви герої.

Вже 6-у добу йдуть запеклі бої в містах, селах та на кордонах України. За кожний метр нашої землі пліч-о-пліч стоїть армія та народ України, сила духу яких є непереборною. Ви вражаєте своєю мужністю, відданістю та звитягою весь світ.

Ви – сила, честь і надія нашої держави. Ваша неймовірна воля і перемоги згуртовують та роблять нас всіх сильнішими.

Разом всі українці – з заходу на схід та з півночі на південь – це сила, яка творить нову історію Європи та світу. Перемога за нами. Слава Україні. Героям слава", – сказали спортсменки.

В створенні відеозвернення взяли участь Олена Білосюк, Наталія Добринська, Марина Алексіїва, Алла Черкасова, Ганна Безсонова, Яна Шемякіна, Олена Яценко, Олена Костевич, Марина Бех-Романчук, Анастасія Коженкова, Ольга Харлан, Ірина Геращенко, Ольга Полюк та Олена Петрова.

Відео звернення



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