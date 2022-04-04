Українці скоріше помруть, але ніколи не будуть рабами, – білоруський тренер Львова Дулуб

Білоруський наставник Львова Олег Дулуб приємно вражений єдністю українського народу. Українці підтримують Володимира Зеленського, який не покинув країну у складний час.

Вражений єднанням українців

Напад Росії на Україну об'єднав людей в одне ціле, громадян, які мають одну спільну мету – перемогти у війні. Олега Дулуба вразила поведінка українських спортсменів. Деякі з них взяли до рук зброю та стали на захист рідної домівки.

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У приклад наставник львівського клубу привів гравця Колоса Андрія Богданова, який склав присягу на вірність українському народу та пішов воювати.

Ще більше єднання українській націй додала сила та мужність Володимира Зеленського, який не зрадив країну у складний час.

"До війни українці особливо не були об'єднані навколо Зеленського. Але те, як він почав поводитися, коли почалася війна, все змінило! Здавалося, ситуація критична, треба тікати, а він каже: "Ні, я боротимуся зі зброєю в руках". І це передалося людям, нація почала об'єднуватися навколо Зеленського", – розповів тренер.

"У цих містах російськомовне населення не зустрічає їх хлібом та сіллю"

Повномасштабне вторгнення окупантів на українську територію негативно вплинуло на ставлення Дулуба до Росії. Футбольний спеціаліст впевнений, що ніхто не зможе зламати український народ.

Наразі моє ставлення до Росії погіршилося. Так, як поводяться так звані "визволителі", люди у ХХІ столітті не можуть поводитися. Вони знищують цілі міста разом із мирним населенням просто тому, що у цих містах російськомовне населення не зустрічає їх хлібом та сіллю. Але треба розуміти, що Україна вільна країна, і українців дуже важко перетворити на рабів. Вони швидше помруть, але ніколи більше не будуть рабами,

– відповів Дулуб.

Тренерська кар'єра Дулуба в Україні