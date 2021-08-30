Українці Щетник та Дорошенко стали призерами Паралімпіади у Токіо
Джерело:24 канал
Ірина Щетник та Андрій Дорошенко принесли Україні перші медалі у стрілецькому спорті на Паралімпіаді-2020. Українці взяли "бронзу" та "срібло" відповідно.
Два медалі стрільби їдуть в Україну
Першою вступила у боротьбу Ірина Щетник. 21-річна українка здобула бронзову медаль у стрільбі з 10 метрів із пневматичної гвинтівки у класі SH1.
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Наша спортсменка поступилась лише Авані Лекхарі з Індії, яка стала паралімпійською чемпіонкою, та китаянці Чжан Цуйпін, яка посіла друге місце.
Це перша медаль України у стрільбі на Паралімпіаді-2020. Відразу після цього наші стрільці принесли і другу нагороду. Її завоював 33-річний Андрій Дорошенко.
Досвідчений спортсмен став другим у стрільбі з 10 метрів з пневматичної гвинтівки стоячи. Паралімпійським чемпіоном став стрілець з Китаю Дун Чао. А відразу за спиною Дорошенка розташувався на п'єдесталі Пак Джинхо з Південної Кореї.
- Тепер в активі України вже 47 нагород у Токіо (11 золотих, 24 срібних та 12 бронзових). Наша країна замикає топ-5 найкращих збірних Паралімпіади-2020.